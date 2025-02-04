Инвесторы рассматривают акции "Полюса" как "защитные бумаги", говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Акции золотодобытчика "Полюс" оказались одними из лидеров роста во вторник на фоне слабого падения российского фондового рынка, - отмечает эксперт. - Важным поводом для роста бумаг "Полюса" является принятое акционерами компании на внеочередном общем собрании решение о дроблении акций с коэффициентом 1:10. Однако привлекательность акций увеличивается не сразу после того, как проведено дробление, а через некоторое время, по мере роста притока инвесторов в бумаги. Тем не менее, сегодняшний рост акций "Полюса" говорит о том, что высокий спрос на них может быть связан не только с самой процедурой сплита, но еще и с тем, что на фоне возможной торговой войны США и Китая и высокой волатильности рынков инвесторы-физлица рассматривают акции золотодобывающих компаний как надежный актив, в котором, при необходимости, можно "пересидеть" периоды обвалов рынка".

Кроме того, "Полюс" в прошлом году возобновил выплаты дивидендов, и это, по мнению Мильчаковой, также способствует его инвестиционной привлекательности, хотя на фоне освоения корпорацией месторождения Сухой Лог не факт, что она сможет платить дивиденды регулярно.

"Рост цен на золото до $2860 за тройскую унцию также мотивирует инвесторов приобретать акции золотодобытчиков. Наша целевая цена акции "Полюса" составляет 18000 руб. (с учетом дробления 1800 руб.) руб. на годовом горизонте", - указывает стратег инвесткомпании.

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