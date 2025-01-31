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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" понизил рейтинг акций Visa до "держать"
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31 января 2025 года 16:26
"Финам" понизил рейтинг акций Visa до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Visa Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Недавно опубликованные результаты эмитента за I финансовый квартал с окончанием в декабре оказались довольно сильными и отразили сохраняющуюся на достаточно высоком уровне деловую и потребительскую активность в США и мире, при этом руководство компании несколько улучшило прогнозы на весь текущий фингод, отмечает эксперт. "Мы по-прежнему положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса Visa, однако акции компании после существенного роста за последние месяцы (на 18% после выхода обзора в начале ноября) достигли нашей целевой цены, рассчитанной методом дисконтированных денежных потоков, и, мы считаем, полностью исчерпали потенциал укрепления на данный момент", - пишет Додонов в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VISA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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