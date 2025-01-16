Мировые фондовые индексы в плюсе, нефть продолжает дорожать

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq вырос на 2,5%, S&P 500 - максимально за 10 недель. Фондовые индексы Азии растут вслед за подъемом американского рынка Нефть продолжает дорожать, Brent у $82,2 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и первые в этом сезоне отчеты крупных эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема повысились по сравнению с ноябрьскими 2,7%.

Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Экономическая активность в США в конце 2024 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Потребительские расходы умеренно выросли, большинство из 12 округов страны сообщили о значительных розничных продажах в праздничный период, которые превзошли ожидания.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 2% по итогам торгов. Крупнейший американский банк нарастил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в четвертом квартале 2024 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Goldman Sachs Group (SPB: GS) повысил капитализацию на 6%. Банк увеличил чистую прибыль в минувшем квартале более чем вдвое, и результат с запасом превзошел ожидания аналитиков.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) прибавили в цене 6,5%. Кредитная организация вернулась к чистой прибыли в октябре-декабре, повысив выручку на 12,3%.

Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) в четвертом квартале увеличил чистую прибыль более чем на 47%, однако выручка снизилась на 0,5% и не оправдала прогноз экспертов. Рыночная стоимость этого банка выросла на 6,7%.

Котировки акций Bank of New York Mellon (SPB: BK) прибавили 8% благодаря рекордным чистой прибыли и выручки по итогам 2024 года.

Инвесткомпания BlackRock (SPB: BLK), крупнейшая в мире по объему активов под управлением, также отчиталась о годовом рекорде, зафиксировав максимальный в своей истории приток средств инвесторов. Ее капитализация повысилась на 5,2%.

Чипмейкер Intel Corp. (SPB: INTC) нарастил рыночную стоимость на 2,7% после новостей о планах отделить глобальное венчурное подразделение и сделать его самостоятельным инвестфондом.

Цена бумаг Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) поднялась на 3,9%. The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние коммуникации компании сообщила, что та намерена сократить 5% сотрудников по итогам проверки показателей эффективности.

Поставщик стройматериалов Beacon Roofing Supply (SPB: BECN) увеличил капитализацию на 7,7% после новостей о заявке на ее покупку за $11 млрд от технологической QXO.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,65% и составил 43221,55 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на максимальные за 10 недель 1,83% - до 5949,91 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,45% и составил 19511,23 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут, положительное влияние на настроения инвесторов оказал, в том числе, существенный подъем американского рынка акций днем ранее.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 мск увеличилось на 0,2%.

Цены производителей в декабре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, по данным Банка Японии. Темпы подъема обоих показателей остались на ноябрьском уровне. Темпы роста цен в годовом выражении являются максимальными с июня 2023 года.

Наиболее существенное повышение показывают акции производителя автобусов и грузовиков Hino Motors (+8%) и выпускающей электрооборудование Furukawa Electric (+7,8%).

Также растут котировки бумаг CyberAgent Inc. (+4,4%), SoftBank Group (+2,2%), Nintendo (+0,8%), Nomura Holdings (+3,2%), Mitsui Mining & Smelting (+2,3%).

Между тем снижается стоимость автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motor - на 4,4% и 2,2% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск поднялся на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

В число лидеров подъема входят акции алюминиевой China Hongqiao Group (+4,4%), автопроизводителя Geely (+2,5%), производителя цветных и драгоценных металлов Zijin Mining Group (+2,6%).

Цена бумаг производителя спортивных товаров Li Ning выросла на 2% на новости о том, что компания стала официальным партнером Олимпийского комитета Китая.

Акции банка HSBC благодаря хорошей финансовой отчетности подорожали на 1,6% - до максимума за 6,5 года.

Также растут котировки бумаг ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,9%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 0,2%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 1%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,2%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск увеличился на 1,3%.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на отметке 3% годовых. Это стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых прогнозировало снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным за два года. Решение было принято на фоне падения курса нацвалюты до самого низкого уровня за 15 лет из-за политической нестабильности в стране.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,1%, сталелитейной Posco - на 1,8%.

При этом бумаги автомобильной Hyundai Motor подешевели на 1,1%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 1,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск подорожали на $0,12 (0,15%) - до $82,15 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на $2,11 (2,6%), до $82,03 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,1 (0,12%) - до $80,14 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $2,54 (3,3%), до $80,04 за баррель.

Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет MarketWatch.

Судя по всему, трейдеров больше занимает "угроза неотвратимого дефицита на физическом рынке, который приведет к региональным дефицитам поставок", говорит редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.