.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхование" с целью 140 руб
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
Мошенники усовершенствовали свои схемы
Мошенники усовершенствовали свои схемы и начали использовать новые технологии и схемы для обмана россиян, помимо звонков, пишут "Ведомости". Среди самых популярных методов обманов - взлом мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также попытки...
 
Вложения в биткоин стали самыми выгодными в 2024-м
Выгоднее всего в начале 2024-го было вложить 100 тыс. рублей в биткоин — так сумму можно было приумножить в 2,5 раза, говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются "Известия". Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2024...
 
Подмосковье приступает к дачной газификации
Власти Подмосковья утвердили программу социальной газификации СНТ на 2025-2030 годы, пишет "Российская газета". Первые 70 дачных товариществ, в которых в общей сложности насчитывается 9,1 тыс. домов, получат газ уже в следующем году. "В Московской...
 
28 декабря 2024 года 13:53

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхование" с целью 140 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 97 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент активно внедряет современные цифровые технологии во всех направлениях деятельности, что наряду с быстрорастущими медтех-сервисами предполагает рост бизнеса быстрее рынка, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления 104,48 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 97 руб. риск на портфель составит 0,68%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" - универсальная российская страховая компания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 декабря 2024 года 18:40
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 560 руб., бумаг Диасофта - на уровне 5300 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Астра" на уровне 560 рублей за штуку, "Диасофта" - на уровне 5300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой Акционеры двух значимых игроков российского IT-сектора - "Диасофта" и "Астры"...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 18:06
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ТГК-1 до 0,009598 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ТГК-1" с 0,013432 руб. до 0,009598 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, рекомендация - "покупать". Объем производства электрической энергии ПАО, включая дочерние общества, за 9М24 составил...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 17:18
"Альфа-Инвестиции" закрыли торговую идею "покупать акции Роснефти с целью 600 руб."
"Альфа-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 13 ноября 2024 года, сообщается в материале аналитика Павла Гаврилова. "Бумаги эмитента почти достигли цели на уровне 600 руб., но не смогли...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 16:27
Цена золота, вероятно, продолжит рост в конце января-начале февраля 2025г - "БКС МИ"
Котировки золота, скорее всего, продолжат подъем в конце января-начале февраля следующего года, растущий тренд, вероятно, будет сохранен, но его темпы могут замедлиться в 2025 году, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Позитивный настрой основан на сезонных тенденциях и возвращении...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 15:51
Акции Яндекса в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Яндекса" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент приобрел сервис "Бери заряд!", который является крупнейшей сетью аренды зарядных устройств за пределами Азии и присутствует на российском рынке с 2018 года,...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 15:35
Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и снижается на закрытии позиций перед праздничной новогодней неделей
Москва. 28 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже днем в субботу, рубль, напротив, перешел к снижению в ходе последнего официального рабочего дня года и перед праздничной новогодней неделей. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,548 руб., что на 9,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 15:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Русснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Русснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Менеджмент эмитента ждет EBITDA по итогам 2024 года около 70 млрд руб., в 2023 году она составила 41 млрд руб....    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 14:29
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 198,55 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ со 198,35 рубля до 198,55 рубля за штуку, при сохранении дисконта на уровне 30%, сообщается в материале аналитиков. Чистая прибыль ВТБ составила 47,5 млрд руб. в ноябре и 452,2 млрд руб. за 11М24, увеличившись на...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 13:16
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Газпрома"
"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 6 ноября торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля 2025 года, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Котировки бумаг эмитента оставались под давлением вместе с акциями широкого рынка на фоне ухудшения...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 12:45
"Финам" начал анализ "ВИ.ру", рейтинг - "покупать"
"Финам" начал аналитическое освещение ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в обзоре аналитика Игната Иванова. Прогнозная стоимость акций составляет 108 рублей за штуку, рейтинг - "покупать". "Бумаги эмитента с момента IPO в июле упали в цене почти на 60% из-за общерыночных...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 11:47
Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в 2025г по мере смягчения ДКП - "Мои Инвестиции"
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в 2025 году по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Ожидаемая доходность с учетом дивидендов может составить 35% - достойная альтернатива банковским депозитам и облигациям, -...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 11:30
Рынок акций РФ утром поднялся выше 2780п по индексу МосБиржи, лидируют ПИК и ВК
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром в субботу продолжил рост, возобновившийся накануне вечером на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов (максимум с 11 ноября), лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,1%) и МКПАО "ВК" (+2,6%).    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций НОВАТЭКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Если "Арктик СПГ 2" не сможет продавать газ в 2025 году, наши прогнозы EBITDA и чистой прибыли могут снизиться на 8% и 12%...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 10:45
Перенос "лонгов" по акциям через праздничные дни выглядит оправданным - "Алор Брокер"
Перенос длинных позиций по акциям на российском рынке через праздничные дни выглядит оправданным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Ждем еще большего снижения ликвидности в межпраздничные дни, поскольку крупные инвесторы работать в...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 10:30
Рубль подрастает в паре с юанем на открытии торгов субботы, в последний рабочий день года
Москва. 28 декабря. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в субботу, рубль укрепляется на открытии торгов последнего рабочего дня года.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.