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Акции Газпрома, Совкомбанка, X5, Циан и ЮГК могут приятно удивить инвесторов в 2025 году - "Альфа-Инвестиции"

Акции "Газпрома", Совкомбанка, X5 (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"), ЦИАН и ЮГК могут показать результат выше рынка в 2025 году, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций".

"Мы сохраняем умеренно-позитивный взгляд на перспективы рынка акций в следующем году, - пишут эксперты в комментарии. - В нашем базовом сценарии ожидаем роста Индекса Мосбиржи к концу 2025 года до диапазона 3150-3350 пунктов (плюс дивиденды 10%). Но есть бумаги, которые могут показать результат выше рынка за счёт улучшения фундаментальных показателей или выплаты высоких дивидендов. В частности, акции "Газпрома", Совкомбанка, ИКС 5, Циан и ЮГК".

В 2024 году долговая нагрузка "Газпрома" опустилась ниже 2,5х, что, по мнению аналитиков, технически позволяет выплатить дивиденды. По словам менеджмента, дивидендная база по итогам 9 месяцев 2024 года составила 842 млрд руб. То есть дивиденд на акцию мог бы составить около 17,8 руб. с доходностью выше 14%. Если компания все-таки решит выплатить дивиденды, котировки акций взлетят. Также котировки "Газпрома" могут начать расти при улучшении геополитической ситуации, но этот сценарий, по мнению экспертов инвесткомпании, сложно прогнозируемый.

"После IPO в декабре 2023 года цена акций Совкомбанка поднималась более чем в 1,5 раза, но с середины мая 2024 года бумаги медленно снижаются, - напоминают стратеги. - Несмотря на рост ставок и негативную динамику фондового рынка (у банка большой портфель ценных бумаг), прибыль растёт от квартала к кварталу. Рост кредитного портфеля в корпоративном сегменте и в рознице, благодаря покупке Хоум Банка, позволит Совкомбанку увеличить прибыль, когда денежно-кредитная политика начнёт смягчаться. В базовом сценарии ожидаем, что начало цикла снижения ключевой ставки произойдёт не раньше II полугодия 2025 года. Если же инфляция начнёт устойчиво замедляться быстрее прогнозов ЦБ, это позволит регулятору перейти к более резкому снижению ключевой ставки. В случае реализации такого сценария акции Совкомбанка могут вырасти сильнее рынка".

ИКС 5 - один из лидеров по темпам роста сопоставимых продаж и расширения торговых площадей среди публичных компаний сектора. Аналитики отмечают, что финансовые результаты компании продолжают улучшаться, и вскоре после начала торгов ждут возобновления выплаты дивидендов. Ранее компания объявляла о планах обновить дивидендную политику в 2025 году. При существенных просадках из-за навеса продавцов акции будут быть интересны для покупки.

"С конца мая цены депозитарных расписок Циан снижаются. Цена ниже уровня IPO, состоявшегося в 2021 году, несмотря на двукратный рост бизнеса, - указывают эксперты "Альфа-Инвестиций". - Компания находится в процессе редомициляции. Циан утвердил новую дивидендную политику, согласно которой на выплату будет направляться от 60 до 100% чистой прибыли. Часть накопленной денежной позиции, около 8,5 млрд руб., также может быть направлена на выплаты акционерам. Специальный дивиденд может составить около 120 руб. на акцию, что обеспечит до 20% доходности к текущей цене акций. По заявлениям менеджмента, выплата может произойти не ранее II полугодия 2025 года".

Финансовые результаты ЮГК стабильно улучшаются благодаря росту цен на золото, подчеркивается в комментарии. При этом операционные результаты по итогам текущего года, вероятно, окажутся ниже, чем в прошлом году.

"ЮГК прошла пик капиталовложений и постепенно запускает новые производственные мощности. Операционные результаты в 2025 году могут значительно улучшиться, в том числе на фоне эффекта низкой базы этого года, - указывают эксперты. - При сохранении цен на золото вблизи исторических максимумов это позитивно для финансовых результатов. Компания заявляла об амбициозных производственных планах во время IPO: к 2026 году ЮГК планирует нарастить реализацию золота до 749 тыс. унций с 466 тыс. унций по итогам 2023 года. Однако компания ещё не озвучивала прогноз объёма производства по итогам 2024 и 2025гг. Если долгосрочные планы окажутся скорректированы лишь незначительно из-за прошедшей паузы в добыче на Уральском хабе, это станет поводом для значительного роста котировок золотодобытчика".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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