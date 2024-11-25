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25 ноября 2024 года 19:37

Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2530п по индексу МосБиржи, минимуму с начала сентября

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с отката под давлением продавцов из-за подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $73,5 за баррель), остающихся опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в декабре, в то время как внешние фондовые площадки в начале недели подросли. Индекс МосБиржи опустился к 2530 пунктам (минимум с начала сентября), лидировали в снижении бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6,7%) и ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-6,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2530,69 пункта (-2%), индекс РТС - 768,11 пункта (-3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 ноября, составил 103,7908 руб. (+1,2147 рубля).

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-4,5%, до 2349,8 рубля), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -2,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" упали после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года - 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Это первые выплаты после длительного перерыва. Компания в середине ноября подтвердила планы платить дивиденды регулярно, в 2025 году будет четыре выплаты. МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+3,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в начале недели возобновил фронтальное снижение в направлении рубежа 2500 пунктов. Цены на сырьевые товары, включая нефть, погрузились в "минус". В то же время слишком слабый рубль трактуется уже больше как катализатор роста цен и усиления инфляционных ожиданий, что чревато еще большей жесткостью ДКП и ее более продолжительным действием, считает эксперт.

Вдобавок геополитические сигналы становятся более напряженными, новостной фон по-прежнему тревожный. Новые санкционные инициативы против российского экспорта обсуждаются на саммите министров иностранных дел стран G7, который в эти дни проходит в Италии. Во вторник будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, также в США выйдут данные по продажам нового жилья за октябрь и ноябрьский индекс доверия потребителей Conference Board.

"Учитывая перепроданность рынка и заметную эмоциональную составляющую в текущей коррекции, любой рыночный и геополитический позитив может вызвать стремительный импульс вверх. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 ноября - 2500-2600 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи продолжил свое погружение к 2500 пунктам. Ключевое влияние на котировки оказывают геополитическая напряженность и макростатистика, также не добавляют позитива просевшие нефтяные котировки.

Традиционно в "зеленой зоне" находятся "квазивалютные" "префы" "Сургутнефтегаза", поддерживаемые ослаблением рубля. Остальной ликвидный рынок снижался широким фронтом. Среди лидеров отката на фоне предстоящего заседания Банка России и ослабления рубля выступили бумаги закредитованных компаний: "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%). Теряет свои позиции и сектор застройщиков ("Самолет", "ПИК"). Вместе с рынком просели акции "Мосбиржи", несмотря на сильные финансовые результаты за третий квартал (операционные доходы выросли на 56,3%, чистая прибыль - на 61,3%, до 23 млрд руб.). Давление на котировки акций "Русала" оказывают как долговая нагрузка, так и планы по сокращению производства алюминия на 250 тыс. тонн, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под давлением усиления геополитической напряженности, индекс РТС на фоне ослабления рубля упал ниже 770 пунктов, обновив минимум с февраля 2022 года.

Давление на акции "Русала" в понедельник оказывали новости о планах компании начать оптимизацию производства, первым этапом которой станет сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн. Акции застройщиков находились в лидерах падения на фоне перспектив дальнейшего увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, представители которого продолжают подчеркивать необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий из-за повышенных инфляционных ожиданий. Акции "Мечела" могут стать лидерами падения в индексе МосБиржи по итогам текущего года - бумаги на конец ноября теряют порядка 71-75% в условиях сложной ситуации в угольной отрасли и падения ее рентабельности.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладали умеренные покупки. Американский рынок на данный момент не слишком волнует эскалация украинского конфликта, по которому во вторник пройдет экстренное заседание Совета Украина - НАТО. Европейский регион на этом фоне чувствует себя менее уверенно и, похоже, готов развить среднесрочный нисходящий тренд из-за внутренних экономических и политических проблем. Индекс МосБиржи в начале новой недели подошел вплотную к годБовому минимуму 2512 пунктов, судя по всему, не ожидая воодушевляющих политических сдвигов в ближайшие дни, к чему добавляется негативное влияние более низких цен на нефть и металлы, констатирует Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, российский рынок начал неделю со снижения на фоне обострения на геополитическом фронте, а также возвращающейся неопределенности по поводу будущего ДКП ЦБ РФ. Данные по инфляции, которые вышли на прошлой неделе, отразили ускорение, которое начинает убеждать трейдеров в том, что ключевая ставка ЦБ в 21% не является пиком этого цикла. Рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ставки ЦБ до 23% годовых на заседании регулятора 20 декабря.

Индекс МосБиржи вновь вернулся к линии локального восходящего тренда. Пробитие этой линии может привести к снижению до уровня 2500 пунктов, считает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,04-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-1% во главе с Dow).

Народный банк Китая в понедельник оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд). С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены ускорили снижение, Brent не удержала рубеж $75 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $73,27 за баррель (-2,5% и +1,3% в пятницу), январская цена WTI - $69,27 за баррель (-2,8% и +1,6% в пятницу).

Израиль, по данным телеканала Kan, подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", и теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности, сообщил телеканал. Цель состоит в том, чтобы представить перемирие не как "компромисс", а как выгодное для Израиля, отмечает Kan.

Также рынок реагирует на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.

За минувшую неделю международный бенчмарк Brent прибавил 5,8%, североамериканский WTI - 6,4%. В обоих случаях рост стал максимальным с начала октября.

Поддержку котировкам на минувшей неделе оказала геополитическая напряженность. В ближайшее воскресенье, 1 декабря, рынок ждет министерскую встречу ОПЕК+. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-7,7%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7,4%), бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-7,3%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-7,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-7,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-6,9%), акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-6,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-6,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,8%).

Выросли "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,7%), бумаги ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+1,9%), МТС-банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,55 млрд рублей (из них 15,78 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 13,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,24 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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