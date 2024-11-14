Рынок акций РФ утром снизился на статданных по инфляции, лидируют в откате ПИК и Самолет

Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг снизился после выхода накануне вечером данных Росстата по инфляции, после чего делает попытки стабилизации вместе с нефтью (фьючерс на нефть Brent отыграл рубеж $72 за баррель). Лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,8%), АФК "Система" (-3,1%) и ГК "Самолет" (-2,7%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2734,17 пункта (-1,1%, в начале торгов индекс падал ниже 2715 пунктов), индекс РТС - 875,64 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 ноября, составляет 98,3657 руб. (+40,98 копейки).

Данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным ведомства, инфляция в РФ с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней).

Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре и 0,20% в августе. Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%. За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,6% (с 5,4% по опросу в начале октября).

Подешевели утром также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,3% "префы" ), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. Реакция рынка на данные Росстата по инфляции (вновь ускорилась по сравнению с предыдущей неделей), вероятно, была избыточной, из-за чего инвесторы могут предпринять попытки выкупить сильно просевшие бумаги.

Тем не менее, текущая ситуация на фоне снижения цен на товарных рынках и возросших опасений перед декабрьским заседанием ЦБ РФ позволяет предположить, что в четверг индекс МосБиржи может продолжить снижение, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, считает аналитик.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что статистика по инфляции вызвала распродажи на рынке акций РФ.

По предварительным данным, в III квартале наблюдалось замедление роста ВВП России до 3,1% с 4,1% во II квартале. Это может быть позитивным фактором в пользу дальнейшего замедления инфляции и негативным для компаний, у которых можно увидеть падение финансовых показателей за III квартал. Стоимость нефти снизилась до минимума за последние две недели на фоне укрепления доллара США, слабого спроса в Китае и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рост инфляции в РФ увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 2 п.п. в декабре и жесткого сигнала регулятора на будущее. Однако маловероятно, что вечернее снижение акций в среду ускорится в четверг. Похоже, на рынок продолжают поступать свежие деньги, которые будут его поддерживать, несмотря на отсутствие фундаментальных драйверов роста, отмечает эксперт.

В среду Минэнерго США опубликовало короткие прогнозы по рынку нефти, согласно которым средняя цена барреля Brent в I квартале 2025 года будет на уровне $78, а во второй половине года снизится до $74. Это хороший сигнал для спекулятивной покупки нефти, которая стоит сейчас менее $72 за баррель, считает Антонов. Если в первом квартале средняя цена будет $78, то какое-то время нефть "зашкалит" за $80. И это при том, что начало года обычно не очень хорошее время для нефти, а EIA традиционно играет на стороне потребителей топлива, то есть, как считается на рынке, занижает прогнозы. Поэтому стоит искать момент для покупки нефтяных фьючерсов, которые сейчас торгуются у нижней границы боковика, считает эксперт.

Основной причиной снижения нефти выступает выросший курс доллара к корзине мировых валют. Но как только перекупленный индекс доллара начнет снижаться, это станет сигналом для покупки нефти. Первая цель роста - район $76 за баррель, где стоит фиксировать часть прибыли, полагает Антонов.

Торговля от "шорта" выглядит более рискованной в связи с рисками ухода котировок выше $80, в том числе на обострении ситуации на Ближнем Востоке. Различные "прогнозы" о падении нефти в район $30-40 за баррель не стоит воспринимать всерьез, считает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC40 и FTSE просели на 0,1-0,4%, DAX подрос на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Значимые статданные по экономике КНР, включая розничные продажи и объем промышленного производства в октябре, а также первая оценка изменения японского ВВП в третьем квартале будут опубликованы в пятницу.

На нефтяном рынке утром в четверг цены отыграли снижение азиатской сессии.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $72,22 за баррель (-0,1% и +0,5% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $68,36 за баррель (-0,1% и +0,5% в среду).

Негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год, отмечает Trading Economics.

Министерство энергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA). Оценка на следующий год была поднята до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с.

Кроме того, Минэнерго США ожидает цену нефти Brent в 2024 году на уровне, близком к $81 за баррель, месяцем ранее данная оценка составляла $80,9 за баррель. Более существенные изменения претерпел прогноз цены Brent в 2025 году, который был понижен на $1,5 - с $77,59 до $76,06 за баррель.

Ранее на этой неделе ОПЕК в очередной раз ухудшила прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году.

По мнению аналитиков Morgan Stanley (SPB: MS), хотя соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ останется в целом неизменным, все равно ожидается, что в 2025 году на глобальном рынке будет существенный избыток нефти, сообщает MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,7%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+7,5% и +9,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+6,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+2,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,43 млрд рублей (из них 2,56 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,64 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,37 млрд рублей на расписки OZON).