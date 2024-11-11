БКС улучшил взгляд на акции ЛУКОЙЛа, Роснефти, Газпром нефти, Татнефти, НОВАТЭКа и ЕвроТранса до "позитивного"

"БКС Мир инвестиций" улучшил взгляд на ряд акций в российском нефтегазовом секторе с "нейтрального" до "позитивного" с учетом падения котировок за последние шесть недель, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Таким образом, аналитики сейчас в основном придерживаются "позитивного" взгляда на сектор. "Нейтрального" взгляда на бумаги у них нет, а "негативный" - только на привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", а также обыкновенные акции "Башнефти".

По оценкам экспертов, бумаги российских нефтяных компаний волатильнее при изменении цен на нефть, чем в докризисные времена. Но они менее волатильны при изменении курса рубля, за исключением "Сургутнефтегаза" из-за уникальности влияния курсовых разниц на "кубышку" компании в размере $65 млрд.

"Ослабление рубля на 10,5%, или 10 руб./$1, с 95 руб./$1 до 105 руб./$1, может увеличить интегрированную EBITDA на 2,4%, или $0,6 за добытый баррель, с $23,7 до $24,3 за баррель при цене нефти Urals в $70. Напротив, повышение цены на нефть Urals на 14%, или $10 за баррель, с $70 до $80 за баррель, увеличит общую EBITDA на 19%, или $4,5 за баррель, с $23,7 до $28,2 за баррель при курсе 95 руб./$1. Если скорректировать рост цен на нефть на те же 10,5% в рублях, то повышение цен на нефть с $70 до $77,3 за баррель увеличит интегрированную EBITDA на 11%, с $23,7 до $26,3 за баррель, что в 4,6 раза превышает эффект от аналогичного ослабления рубля", - приводят свои расчеты аналитики.

Как они отмечают, приход к власти в США Дональда Трампа и его администрации краткосрочно нейтрален для цен на нефть, но в долгосрочной перспективе возможно давление.

По итогам пересмотра, прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" была повышена с 9000 до 9300 рублей за штуку, акций "Роснефти" – с 650 до 670 рублей за штуку, акций "Газпром нефти" – с 860 до 890 рублей за штуку, обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" – с 810 до 830 рублей за штуку и с 790 до 810 рублей за штуку соответственно. Прогнозная стоимость бумаг "НОВАТЭКа" и "ЕвроТранса" не изменилась и составляет по-прежнему 1300 рублей и 170 рублей за штуку соответственно. Взгляд на все бумаги – "позитивный".

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