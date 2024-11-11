Индекс RGBI может закрепиться выше 100п в ближайшее время - ПСБ

Индекс RGBI может закрепиться выше уровня в 100 пунктов в ближайшее время ввиду завершения основной фазы отскока рынка ОФЗ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Политические события в США благоприятно сказались на российском долговом рынке за счет роста ожиданий улучшения геополитического фона, - пишет эксперт. - На прошлой неделе индекс RGBI полностью компенсировал просадку, вызванную итогами заседания ЦБ РФ 25 октября, закрывшись вблизи отметки 99 пунктов (преимущественно за счет среднесрочных и длинных ОФЗ). В ближайшее время ждем закрепления индекса RGBI вблизи 100 пунктов - основная фаза отскока рынка, вероятно, завершилась; далее ближайшим фактором неопределенности будет являться заседание ЦБ в декабре".

На взгляд Грицкевича, вероятность снижения геополитической премии на российском рынке в перспективе 2025 года несколько увеличилась. В этом ключе при формировании портфеля на следующий год аналитик считает возможным начать осторожно присматриваться к среднесрочным (1,5-2,5 года) корпоративным облигациям с фиксированной ставкой и рейтингом ААА/АА.

"При этом по-прежнему рекомендуем избегать длинных бумаг (от 7 лет) и облигаций с повышенным кредитным риском - снижение ключевой ставки в 2025 году, вероятно, не будет быстрым при сохраняющемся инфляционным давлении и навесе первичного предложения ОФЗ со стороны Минфина", - указыват стратег банка.

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