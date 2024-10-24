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24 октября 2024 года 19:39

Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2720п по индексу МосБиржи в преддверии решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 24 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение в преддверии пятничного решения Банка России по ключевой ставке и обновления регулятором сигналов по дальнейшей монетарной политике, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2720 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2718,42 пункта (-0,6%, минимум дня - 2690,83 пункта), индекс РТС - 885,22 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 октября, составил 96,7402 руб. (+10,23 копейки).

Как заявил в четверг глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая с лекцией во Всероссийской академии внешней торговли, экономика России в конце третьего - начале четвертого кварталов стала демонстрировать признаки некоторого охлаждения, но прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9% остается в силе.

"В этом году наша оценка (роста ВВП РФ - ИФ) - 3,9%. Несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики - вполне естественно она реагирует на принятые решения (по ужесточению денежно-кредитной политики - ИФ), эту оценку (рост в 3,9% - ИФ) мы подтверждаем", - сказал министр.

Подешевели в четверг также акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

ТБанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% (до 43 млрд руб.), Росбанк (MOEX: ROSB) - на 24% (до 40 млрд руб.), говорится в сообщении "ТКС Холдинга" (обе кредитные организации входят в него). Группа вернулась к ежемесячной публикации операционных результатов. При этом показатели холдинга за 9 месяцев и сентябрь впервые включают результаты Росбанка.

Прибыль банковских подразделений по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре, отмечает холдинг. Группа не рекомендует инвесторам использовать показатели прибыли по РСБУ в качестве основы для определения трендов общегрупповой прибыли по МСФО.

"ТКС Холдинг" также подтвердил планы по росту прибыли на 2024 год. "Как и всегда, мы таргетируем доходность на капитал (ROE) во всех направлениях нашего бизнеса как минимум в 30%. Мы также сохраняем наш прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024 год не менее 30% (по отношению к 80,9 млрд руб. прибыли в 2023 году - ИФ)", - заявил председатель правления ТБанка Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи на пике снижения в четверг опускался ниже 2700 пунктов, но затем смог отыграть этот рубеж. Продажи спровоцировал ряд причин: новые западные санкционные угрозы в отношении России, ускорение недельной инфляции в РФ и ожидания на этом фоне более жесткой риторики Банка России на заседании 25 октября.

В пятницу инвесторы обратят внимание на статистику по базовым заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь, на российском рынке советы директоров "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и Headhunter (MOEX: HHRU) обсудят выплату дивидендов. Удержание индексом МосБиржи планки 2700 пунктов является технически позитивным моментом, в пятницу по факту определенности по ключевой ставке ЦБ РФ (если шаг повышения не превысит ожидаемые 100 б.п.) возможна активизация покупок, сдерживать которые могут приближение выходных и вероятная склонность рубля к укреплению на пиковой поддержке со стороны налогового периода. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 октября - 2680-2780 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, давление на рынок акций РФ оказали опубликованные накануне вечером данные по недельной инфляции в России, которая оказалась выше ожиданий. Ключевым событием недели станет пятничное решение ЦБ РФ по ключевой ставке, причем регулятор также обновит свои прогнозы по макропоказателям. Российский рынок постепенно входит в период публикации корпоративных отчетностей: компании раскрывают результаты за 9 месяцев и III квартал.

Акции "ТКС Холдинга" выросли на фоне подтверждения компанией планов по росту чистой прибыли на 30%, а также возвращения к дивидендным выплатам. Благоприятная ценовая конъюнктура платины и палладия поддержала акции "Норникеля". Высокие цены на золото продолжили увеличивать рыночную капитализацию "Полюса", котировки которого также поддержали ранее рекомендации совета директоров выплатить дивиденды в размере 1301,75 руб. на акцию.

В главных аутсайдерах в очередной раз выступили акции "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), которые, несмотря на планы по выходу на рынок Южной Кореи, просели на ожиданиях решения о допэмиссии. Давление на котировки ММК оказала отчетность по МСФО за III квартал: выручка и чистая прибыль компании упали на 17,7% и 34,1%, а свободный денежный поток снизился на существенные 89,7%. "Селигдар" (MOEX: SELG) продолжил терять рыночную капитализацию из-за опубликованного ранее слабого операционного отчета, в рамках которого производство золота и олова за 9 месяцев сократилось на 5% и 22% соответственно, а также наличия "золотого долга", проценты по которому увеличиваются в условиях текущего роста цен на желтый металл.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, мировые фондовые рынки в четверг не нашли единого направления. Сезон квартальных отчетностей американских компаний продолжается, результаты крупнейших игроков разочаровывают инвесторов. Трейдеры будут оценивать информацию из регионального обзора ФРС США Beige Book о сдержанном усилении темпов роста экономической активности и ослаблении темпов инфляции.

Российский фондовый рынок находится в некотором напряжении в ожидании заседания ЦБ РФ, инвесторы не торопятся покупать акции в условиях неопределенности. На фоне сообщения от Росстата об ускорении инфляции с 15 по 21 октября до 0,2% ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ только усилились. Вместе с тем Росстат сообщил и о росте промышленного производства в России до 3,2% (г/г). В целом за январь-сентябрь 2024 года промпроизводство выросло на 4,4% (г/г). Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предусматривал рост в размере 2,7% (г/г).

Акции группы ММК снизились на фоне сообщения компании о сокращении EBITDA в III квартале на 26,8% (кв/кв), до 36,9 млрд рублей. Выручка компании сократилась на 17,7% (кв/кв), составив 185 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 34,1% (кв/кв). Поддержку акциям "ТКС Холдинга" оказали новости о подтверждении планов по возвращению к регулярным дивидендным выплатам. Финансовый директор "ТКС Холдинга" Илья Писемский сообщил, что в 2024 году планируется получить чистую прибыль на 30% больше, чем за 2023 год, а также заявил, что компания будет выплачивать до 30% от чистой прибыли и постарается делать это регулярно, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи сохраняет нисходящую динамику, находясь сильно ниже экспоненциальной скользящей средней. Индекс относительной силы показывает, что тренд может продолжиться. Важным уровнем поддержки в таком случае станет отметка 2682 пункта, после отскока от которой возможен рост до 2804 пунктов, считает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершил основные торги в четверг в "минусе", но отступил от внутридневных минимумов.

Некоторые акции финансового и банковского сектора в четверг подросли в ожидании новых повышений ключевой ставки в РФ. ТБанк раскрыл свои операционные результаты за сентябрь и подтвердил прогноз по росту чистой прибыли в текущем году более чем на 30% при доходности на капитал также выше 30%. В банке отметили, что квартальные результаты по МСФО будут опубликованы в конце ноября, перед чем акционеры рассмотрят вопросы переименования холдинга и выплаты дивидендов, отметила аналитик.

Акции "Норникеля" поддерживались ростом цен на металлы. В частности, в четверг цены на палладий, доходы от продажи которого составляют порядка 40% выручки "Норникеля", подскочили чуть более чем на 8%, достигнув максимума с декабря 2023 года. В СМИ появились сообщения о запросе США к странам G7 рассмотреть санкции против российского палладия и титана. Доля "Норникеля" на мировом рынке палладия составляет около 40%. С понедельника, 21 октября, Мосбиржа запустила торги платиной и палладием в рублях, которые обеспечены металлами, произведенными "Норникелем".

На западных фондовых площадках в четверг наблюдалось восстановление от района локальных минимумов, которое в целом подтверждает "бычий" характер текущего рынка, но не исключает рисков возвращения к нисходящей коррекции. Индекс Мосбиржи в четверг опускался ниже 2700 пунктов, после чего отвоевал психологически важную отметку. Мало кто сомневается в повышении ключевой ставки ЦБ РФ как минимум до 20%, но, как показал опыт предыдущего заседания, реакция рынка даже в этом случае может оказаться "бычьей", если регулятор даст сигнал о потенциале смягчения политики в последующие месяцы. В целом монетарная ситуация для российских акций остается не самой благоприятной, но участники стараются не терять оптимизма, заключила Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), однако нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,3%) и в США (индексы S&P 500 и Dow к 18:50 МСК просели на 0,1-0,7%, Nasdaq подрос на 0,3%).

Неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, оказывает давление на мировые рынки. Трейдеры опасаются обострения ситуации в отношениях Вашингтона и Пекина в случае победы на выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Инвесторы также ждут от Китая дополнительных мер, которые помогли бы оживить экономическую активность, поскольку масштабных стимулов объявлено так и не было, отмечает Trading Economics.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2024 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены развернулись вниз после локальной коррекции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,4 за баррель (-0,8% и -1,4% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $70,17 за баррель (-0,8% и -1,4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7-1 млн баррелей.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - оказывают давление на стоимость сырья.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-10,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-7,6%), ПАО "Сегежа Групп" (-7,3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,2%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,7% и -3,8% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,4%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3,1%).

Выросли бумаги ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+6,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+5,4%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+3,2%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,47 млрд рублей (из них 9 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 6,75 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,88 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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