"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Полюс", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, Positive Technologies, "АЛРОСА", МФК "Займер", "Яндекс", "МД Медикал Груп", "Газпром".

"Мы добавляем в подборку обыкновенные акции "Татнефти", - отмечают эксперты. - Ожидаем, что акции получат дополнительную поддержку от предстоящих дивидендных выплат в октябре. Напомним, совет директоров рекомендовал выплатить 38,2 руб. на акцию, что предполагает доходность в 6%. При этом "Татнефть" выплачивает дивиденды три раза в год. Таким образом, уже в ноябре будут объявлены дополнительные дивиденды, которые помогут закрыть дивидендный гэп".

Аналитики телеграм-канала считают, что компания продолжит выплачивать повышенные дивиденды, и суммарная доходность за год составит около 15%. При этом "Татнефть", на их взгляд, является бенефициаром возможного ослабления рубля и имеет высокий потенциал увеличения добычи нефти.

Также эксперты исключили акции Fix Price из подборки на фоне роста цены бумаги и реализации потенциала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.