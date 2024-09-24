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24 сентября 2024 года 12:49
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, сообщается в комментарии. Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Полюс", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, Positive Technologies, "АЛРОСА", МФК "Займер", "Яндекс", "МД Медикал Груп", "Газпром". "Мы добавляем в подборку обыкновенные акции "Татнефти", - отмечают эксперты. - Ожидаем, что акции получат дополнительную поддержку от предстоящих дивидендных выплат в октябре. Напомним, совет директоров рекомендовал выплатить 38,2 руб. на акцию, что предполагает доходность в 6%. При этом "Татнефть" выплачивает дивиденды три раза в год. Таким образом, уже в ноябре будут объявлены дополнительные дивиденды, которые помогут закрыть дивидендный гэп". Аналитики телеграм-канала считают, что компания продолжит выплачивать повышенные дивиденды, и суммарная доходность за год составит около 15%. При этом "Татнефть", на их взгляд, является бенефициаром возможного ослабления рубля и имеет высокий потенциал увеличения добычи нефти. Также эксперты исключили акции Fix Price из подборки на фоне роста цены бумаги и реализации потенциала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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