"Т-Инвестиции" не рекомендуют к покупке акции ГК "Сегежа"

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют к покупке акции ГК "Сегежа", сообщается в материале аналитиков.

"Лесопромышленный холдинг отчитался за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Финансовое положение компании остается непростым, несмотря на рост выручки и OIBDA. Эти показатели выросли за счет увеличения объема продаж готовой продукции. Однако не очень хорошо дела обстоят в сегменте производства пиломатериалов. Цены на них за второй квартал снизились на 7% кв/кв и продолжают держаться на низких уровнях продолжительное время. Долговая нагрузка эмитента все еще значительная. Компании сложно обслуживать, погашать и рефинансировать кредиты, - отмечают эксперты брокера. - "Сегежа" может объявить о докапитализации компании через выпуск новых акций. Такой ход приведет к размытию долей действующих акционеров, что для держателей акций является негативным фактором. Не рекомендуем покупать бумаги компании".

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