Цены ОФЗ продолжат снижение на торгах во вторник - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжат снижение на торгах во вторник, факторов для уверенного восстановления рынка госбумаг в настоящее время нет, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"После активного восстановления на прошлой неделе рынок ОФЗ в понедельник ожидаемо перешел к консолидации - доходность индекса RGBI выросла на 10 б.п. (до 15,72% годовых). Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин еще раз подтвердил, что регулятор не исключает повышение ключевой ставки до 20%, если инфляция будет замедляться медленно. При этом, как мы отмечали, прогноз Банка России по замедлению инфляции по итогам 3К24 выглядит несколько амбициозно (с текущих 9% до 7,8% г/г при наших ожиданиях на уровне 8-8,3%). В результате риск дальнейшего повышения ставки остается повышенным, - пишет эксперт. - Локальным негативном для рынка выступает достаточно резкое повышение курса доллара Банком России на вторник - сразу на 2 рубля, до 89,95 руб. Во вторник ожидаем дальнейшее сползание котировок госбумаг вниз - факторов для продолжения уверенного восстановления рынка госбумаг, на наш взгляд, сейчас нет".

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