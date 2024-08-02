Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, лидируют в откате бумаги БСП и РусГидро

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и нежелания игроков увеличивать позиции перед выходными, фактором поддержки выступают подросшие металлы и нефть (Brent отскочила выше $80 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2925 пунктов, в лидерах снижения выступают акции банка "Санкт-Петербург" и "РусГидро".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2924,48 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2911,1 пункта), индекс РТС - 1073,96 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 августа, составляет 85,7833 руб. (-32,58 копейки).

Подешевели акции банка "Санкт-Петербург" (-2,3%), "РусГидро" (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, пятничное утро принесло новые опасения по поводу роста мировой экономики, что оказывает давление на рынки. Вышедший накануне слабый отчет ISM по производству в США вызвал резкую распродажу акций и рост спроса на безопасные активы, такие как швейцарский франк и иена.

В пятницу внимание инвесторов будет приковано к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен выйти вечером. Экономисты ожидают создания 175 тыс. рабочих мест в июле, что ниже показателя предыдущего месяца в 206 тыс. Прогнозируемый уровень безработицы остается на уровне 4,1%.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на внешнем контуре на первый план вышло усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке. В результате цены на нефть и золото могут показать позитивную динамику, и, как следствие, котировки нефтяников и золотодобытчиков на российском рынке могут выглядеть лучше рынка. В августе индекс МосБиржи может вернуться к уровню 3000 пунктов, ожидают эксперты "БКС МИ".

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что слабость рынка акций РФ отчасти связана с ухудшением внешнего фона, где прокатилась логичная коррекция после обнадеживающих заявлений ФРС США относительно снижения ставки. Затронули мировые распродажи и нефть, которая скатилась к психологически важной отметке $80 за баррель Brent.

В пятницу вероятно продолжение продаж, в результате которых индекс МосБиржи может в очередной раз попытаться протестировать поддержку 2900 пунктов. Если по итогам недели индикатор закроется ниже нее, что довольно вероятно, это станет сильным "медвежьим" сигналом на следующую неделю. Стоит также учитывать, что в последние дни обороты торгов очень небольшие, что во многом связано с пиком сезона отпусков, поэтому движения рынка могут быть сильными", - считает эксперт.

"По-прежнему в перспективе до конца года ждем роста нефтяных котировок. Однако сценарий краткосрочного снижения цен в район $76-77 за баррель пока остается на повестке дня", - полагает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на мировых рынках к концу недели заметно ухудшились. Макроэкономическая статистика из США указывает на охлаждение экономики: число первичных заявок на получение пособия по безработице достигло максимума за 12 месяцев, а индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы опускается четвертый месяц подряд, что увеличивает шансы на понижение ставки по федеральным фондам ФРС США на одном из ближайших заседаний и повышает привлекательность инвестиций в золото.

Нефть Brent пытается найти поддержку в районе $80 за баррель. Восемь стран из числа участников ОПЕК+ в четверг подтвердили, что готовы отказаться от увеличения нефтедобычи в зависимости от ситуации на рынке. Ранее эти страны добровольно сократили нефтедобычу на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут постепенно наращивать объемы добываемой нефти (примерно на 180-200 тыс. б/с в месяц). Участники ОПЕК+, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с предоставленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия).

"В последнее время цены на нефть в большей степени реагируют на геополитический фон и игнорируют некоторые другие аспекты (сокращение коммерческих запасов нефти в США, например), поэтому в случае снижения геополитического напряжения не исключено, что ОПЕК+ действительно скорректирует свои планы на следующей встрече комитета 2 октября, чтобы цены на нефть оставались на комфортном для альянса уровне (выше $80 за баррель)", - считают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций снизились на 1,2-2,3% во главе с Nasdaq на слабых статданных и корпоративных отчетностях.

Торговый день был отмечен высокой волатильностью - в частности, индекс Nasdaq в начале торгов рос более чем на 1%, однако завершил сессию падением на 2,3%, зафиксировав самые резкие внутридневные колебания с мая 2020 года.

Статданные о деловой активности указали на сохранение проблем в экономике страны, что вызвало опасения рецессии в США.

Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, и он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего двадцать одного и уже четвертый месяц подряд.

При этом производительность труда в США во втором квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%, говорится в предварительных данных министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%, отмечает Trading Economics.

Днем ранее Федрезерв сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что также совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что ставка может быть снижена уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.

В пятницу следом упали индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%, австралийский ASX Australia - на 2,1%, южнокорейский Kospi - на 3,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX просели на 0,2-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-1,5%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 обвалился на фоне укрепления иены. Практически все акции, входящие в расчет индекса, снизились.

В пятницу стало известно, что инфляция в Южной Корее в июле ускорилась до 2,6% с 2,4% в июне, тогда как аналитики ожидали более умеренного повышения - до 2,5%.

В пятницу трейдеры ждут публикации отчета об американском рынке труда, за которым внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США (без учета сельскохозяйственного сектора) в июле выросло на 175 тыс. после подъема на 206 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,1%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут после резкого снижения днем ранее, вызванного слабыми статданными из США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $80,38 за баррель (+1,1% и -1,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $77,22 за баррель (+1,2% и -2,1% в четверг).

Тем временем ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,3%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-2%), бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-1,8%).

Выросли бумаги "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+7,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+6,8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,74 млрд рублей (из них 1,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 774,63 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 633,78 млн рублей на акции "Газпрома").