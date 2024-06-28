"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1110 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции "Инарктики" снизились с начала текущего года на 3%: первые три месяца котировки двигались в боковике, после чего перешли к плавному снижению, - отмечает эксперт Игнат Иванов. - В краткосрочной перспективе снижение может продолжиться, однако по текущим ценам бумаги компании предлагают значительный потенциал роста, обусловленный лидерством на рынке и амбициозными планами по расширению бизнеса. Акции "Инарктики" остаются одними из немногих бумаг роста в секторе потребительских товаров".

"Инарктика" - лидер российского рынка аквакультуры лосося и форели.

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