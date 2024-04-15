Рубль в понедельник завершил торги умеренным снижением к основным валютам на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 15 апреля. Доллар США, евро и китайский юань укрепились на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 93,73 руб./$1 в 19:00 мск, что на 32 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,84 руб./EUR1, подорожав на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,73 копейки, до 96,49 руб. Курс китайского юаня вырос на 2,75 копейки - до 12,88 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел в основных валютных парах по итогам торгов понедельника на фоне негативной динамики цен на нефть и общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке после масштабной атаки Ирана на Израиль в ночь на воскресенье с применением ракет и беспилотников, основная часть которых была перехвачена силами ПВО.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизилась на 1,35%, до $89,22 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали к этому времени на 1,41%, до $84,45 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Тем временем Банк России повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени для снижения инфляции. Как говорится в комментарии ЦБ, опубликованном в понедельник, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

"По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для поддержания ценовой стабильности денежно-кредитная политика будет направлена на дальнейшее снижение устойчивого ценового давления", - отмечает ЦБ.

Годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

"На прошлой неделе мы наблюдали небольшое движение доллара вверх. Тем не менее рубль остается стабильным в ожидании триггерных событий апреля (заседания ЦБ по ключевой ставке (26 апреля) и решения по программе принудительной продаже валютной выручки экспортерами (30 апреля) и находится в верхней половине нашего прогнозного диапазона 90 - 94 за доллар", - рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков

"Российская валюта сегодня снижалась, торговалась в районе 93,5 за доллар США. На прошлой неделе вышли сильные данные по счету текущих операций (СТО), которые отражают баланс экспорта и импорта. Так, в марте сальдо СТО составило $13,4 млрд ($5,2 млрд в феврале и $3,4 млрд в январе), что может оказать поддержку курсу рубля в ближайшие месяцы. В свою очередь, сегодня котировки рубля оставались под давлением на фоне снижения нефтяных котировок, а также из-за укрепления доллара США, который продолжает рост по отношению к корзине мировых валют после публикации слабых данных по потребительской инфляции в США, опубликованных на прошлой неделе. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 92-95 руб./$1", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 марта на 14,72 копейки, до 93,5891 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,7 копейки, до 99,7934 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 21,99 копейки по отношению к пятнице и составил 93,5655 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 15,06 копейки, подорожав до 93,6024 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $965,38 млн, из которых $320,25 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $645,13 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 15,1 копейки, до 99,785 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 4,58 копейки, до 99,7346 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR348,523 млн, из которых EUR83,206 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,317 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 апреля выросла на 15 базисных пунктов - до 15,79% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в понедельник на 1 базисный пункт - до 15,75%, версия на 3 месяца, напротив, увеличилась на 2 базисных пункта - до 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 5 базисных пунктов, до 15,79% годовых.