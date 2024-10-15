В Москве становится популярной совместная аренда квартир

15 октября. FINMARKET.RU - На фоне растущих процентных ставок по ипотеке и ограничений банковского кредитования, молодые специалисты и студенты выбирают для жизни современный формат, который теперь называется коливинг. По сути это коммуналки, у жильцов которых есть общие интересы, а арендодатель берет на себя заботы о квартире и организует своим жильцам досуг, пишет "Российская газета"

Судя по данным из объявлений на "Авито", за два года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 41 процент. Если в 2022 году однушку можно было снять за 39 тысяч рублей, то теперь за нее придется заплатить 55 тысяч или на 16 тысяч больше. "Начало осени традиционно сопровождается ажиотажем на рынке аренды жилья. В результате собственники уверенно сдают свои квартиры по цене выше среднерыночного значения. Но сезонный всплеск закончится, спрос просядет, а часть арендаторов начнет активно искать более доступные варианты жилья. Это создаст дополнительные сложности для собственников, которым придется вновь искать арендатора и, вероятнее всего, снижать арендные ставки, что повлечет за собой потери в доходах. Совместнаяв таких условиях для жильцов - возможность сэкономить, а для собственников - наоборот, заработать", - отмечает руководитель департамента аренды Colife Юлия Киселева.

В Москве более четырех тысяч отдельных комнат и спальных мест в коливингах, под которые собственники чаще всего сдают многокомнатные квартиры со средней площадью одной комнаты - 17 кв. м. Как правило, в таких квартирах проживают от трех до пяти человек.

Аренда комнаты в коливинге стоит столько же как и в обычной квартире, но в последнем случае можно нарваться на нежелательных соседей. Плюс в коливинге есть бесплатные мероприятия - йога, клуб английского языка, доступ к Wi-Fi и еженедельный клининг.