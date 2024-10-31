Просрочка по ипотеке подскочила почти на 40%

31 октября. FINMARKET.RU - Россияне стали чаще допускать просрочку по ипотеке. За год объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам вырос на 37%, свидетельствуют данные "Скоринг Бюро", пишут "Известия" . Речь идет об обязательствах, которые граждане не обслуживают более 3-х месяцев. В абсолютном выражении сумма таких долгов на конец сентября 2024 г. достигла максимума в 136 млрд рублей.

Показатель просрочки стал активно расти с начала 2024 года. До этого объем долгов по ссудам на жилье сохранялся в пределах 95-99 млрд рублей, указано в материалах бюро кредитных историй. При этом количество займов, по которым люди перестали платить, достигло 52,2 тыс. в сентябре против 47,8 тыс. в январе.

В то же время объемы выдач ипотеки растут значительно медленнее, чем суммы просрочки. На конец сентября, по данным "Скоринг Бюро", общий портфель таких ссуд вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Общий портфель займов на покупку квартиры по итогам первого осеннего месяца достиг 20,9 трлн рублей.

В "Объединенном кредитном бюро" тенденцию подтвердили. Там привели только данные по просрочке от одного до трех месяцев: из них следует, что за полгода число заемщиков с такими долгами по ипотеке выросло на 27%.

Причины роста абсолютной суммы просрочек по ипотеке - в "вызревании" проблемной задолженности по выданным ранее в 2021-2023 годах рекордным объемам кредитов, объяснил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

По данным "Скоринг Бюро", только в сентябре банки выдали ипотеки на 332 млрд рублей. Несмотря на рост ключевой ставки, это лишь немногим меньше, чем в августе и июле этого года, - 354 млрд и 303 млрд соответственно. И это несмотря на то, что ставки по рыночным программам за это время значительно выросли вслед за ключевой (в июле она составляла 16%, а в октябре - уже 21%).