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31 октября 2024 года 08:55
ФНС выпустит рекомендации по применению трансфертного ценообразования
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Станислав Красильников/ТАСС
31 октября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустит рекомендации по применению трансфертного ценообразования (ТЦО) - механизма корректировки налоговой базы в сделках между взаимозависимыми лицами. Об этом, как пишут "Ведомости", заявила начальник управления международного налогообложения ФНС Александра Кадет в ходе круглого стола Всероссийского налогового форума в Москве. По словам Кадет, ведомство смущает, что детализация подходов может привести к тому, что часть налогоплательщиков не смогут соответствовать описанным критериям. "Рекомендации, скорее всего, будут содержать оговорку, что ваши факты и обстоятельства могут быть приняты во внимание налоговым органом в рамках анализа [условий совершения сделки]", - отметила начальник управления. Механизм ТЦО нужен в том числе для того, чтобы выявить злоупотребление ценой в сделках взаимозависимых лиц. Если же они независимы, то можно говорить только про факт отклонения цены от рыночного уровня, указала Кадет. "Если под неопределенностью понимается, что невозможно угадать точную формулу [расчета корректировки налоговой базы], которая применяется, - это никогда не будет однозначно, потому что ТЦО предполагает учет всех факторов, связанных с жизнедеятельностью компании и экономической природой сделки, ее обстоятельств и периодов, когда она была совершена", - ответила Кадет на вопросы бизнеса относительно формул расчета корректировки налоговой базы. Летом в ходе налоговой конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) участники поднимали вопрос усиления ТЦО-регулирования. Тогда замглавы ФНС Юлия Шепелева отметила, что ФНС оказывает поддержку бизнесу и разъясняет поправки по адресным запросам компаний. В прошлом году Госдума приняла закон, который ужесточил контроль за трансфертным ценообразованием во внешнеторговых сделках. Во-первых, был расширен перечень взаимозависимых лиц, чьи сделки подлежат контролю на предмет применения рыночных цен. Во-вторых, были увеличены штрафы за непредставление налоговому органу уведомлений о таких сделках или предоставление недостоверных сведений.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ФНС, сделки, рекомендации
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