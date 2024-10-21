Задача отказаться от наличных не ставилась - глава Госзнака

21 октября. FINMARKET.RU - Задача отказаться от наличных нигде, никем и ни в каком виде не ставилась заявил в интервью "Российской газете" директор "Гознака" Аркадий Трачук.

На Московском финансовом форуме замглавы Минфина Алексей Моисеев посоветовал россиянам перестать хранить сбережения в наличных, и не только в валюте, но и в рублях. Комментируя слова замглавы Минфина, Трачук отметил, что на МФФ речь шла именно о сбережениях, а не об отмене наличных. "Если вы посмотрите выступления представителей Минфина, они нигде не говорят, что наличные как таковые больше не нужны. Обсуждаются риски хранения наличной валюты, инфляция и доходность банковских депозитов. А наличные как средство для платежей никуда не денутся, даже с учетом развития безналичных и цифровых платежных технологий", - сообщил директор "Гознака".

"Все обсуждения, которые слышат люди, связаны с ростом доли безналичных платежей, которая в этом году может перевалить за 85%. Естественно, что наличные стали менее востребованы именно в расчетах. Но из этого неправильно делать вывод, что скоро они станут не нужны совсем", - сказал глава Гознака. Он напомнил, .что сейчас в обороте находится более 17 трлн рублей наличных. По его словам, это никак нельзя назвать маленькой или незначительной суммой. "У людей, особенно в районах проживания с развитой инфраструктурой, появился выбор, каким образом совершать оплату, и они в каждой конкретной ситуации теперь могут выбирать тот вариант, который им удобнее. А в следующем году с появлением цифрового рубля вариантов станет еще больше", - заявил Трачук.

Со своей стороны, "Гознак" продолжает свою часть работы по обеспечению обращения наличных.

Трачук также прокомментировал совет Минфина покупать гражданам золото. "Поддержу Минфин: золотые слитки, а также памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые мы чеканим по заказам Банка России, - это интересный инструмент. Он позволяет диверсифицировать вложения и сбережения, которые есть у людей. С начала года цены на один грамм золота выросли от уровня около 6 тысяч рублей до более чем 8 тысяч рублей. Мы производим слитки самых разных размеров, от небольших до слитков в 50 граммов", - рассказал директор "Гознак"..