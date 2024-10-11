Повторится ли "черный вторник" для рубля

11 октября. FINMARKET.RU - Прошло 30 лет с так называемого "черного вторника" - дня, когда Россия, недавно ставшая рыночной экономикой, столкнулась с рекордным падением рубля к доллару. На валютной бирже, еще тогда ММВБ,американской валюты подскочил на 38,6% за день, с 2833 до 3926 руб. О том, почему это произошло и может ли повториться вновь, "Российской газете" рассказал Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В начале 1994-го доллар можно было купить за 781 руб. Уже в октябре, 11 числа, - почти за 4 тыс. Полноценно эту отметку курс доллара пробил только в январе 1995 года. А за это время он опускался даже ниже 3 тыс., что все-таки не спаслоот дальнейшего ослабления. Из-за девальвации, или обесценивания национальной валюты, ЦБ решил повысить ключевую ставку на следующий день со 130% до 170%. На фоне инфляции в 215% и 2509% по итогам 1994-го и 1992-го цифры не кажутся такими аномальными.

"Черный вторник", говорит Михаил Гордиенко, стал одним из первых серьезных финансовых кризисов в современной истории России. Что тогда привело к обвалу? Причин множество - и политических, и экономических, характерных для переходного периода от плановой к рыночной экономике и шоковой терапии периода 90-х годов. В частности, тогда была высокая инфляция, бюджетный дефицит, который покрывался заимствованиями, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, и привел к росту государственного долга, а также к неконтролируемой эмиссии денег и, соответственно, усилению инфляции.

Картину ухудшал недостаток валютных резервов. Не было и доверия к банковской системе. Люди воспринимали обвал рубля как очередной удар по своему благосостоянию, поскольку рублевые сбережения обесценивались на глазах, говорит профессор Гордиенко.

Падение рубля в 1994-м можно было теоретически предотвратить, проводя более жесткую монетарную политику, то есть контролируя денежную массу и инфляцию. "Уже гораздо позже будет введен запрет на необеспеченную эмиссию денег, монополия на это будет закреплена за Банком России. - говорит Гордиенко. - В этот период Россия получала финансовую "помощь" от международных организаций, таких как Парижский клуб, Лондонский клуб, МВФ и им подобных. После чего долгое время рассчитывалась по собственному значительно возросшему внешнему долгу. В конечном счете были проведены реформы, направленные на стабилизацию экономики и привлечение зарубежных инвестиций".

Повторение кризиса, на его взгляд, невозможно. Экономические кризисы вообще всегда уникальны и раскрывают то, что не смогли спрогнозировать. "Однако только за последние три десятилетия нашей страной накоплен и опыт переходных 90-х, и тучных "нулевых", и мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, непланируемых и грандиозных ограничений 2020 г., а также беспрецедентных санкций 2022-2023 годов", - отмечает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Сейчас проводится системная политика на снижение зависимости от экспорта сырья, стимулируются другие сектора экономики в целях диверсификации и импортозамещения. Страна, говорит эксперт, научилась жить в новых условиях, вести независимую и прагматичную политику, за которую порой приходится отвечать и экономическими, и иными мерами.