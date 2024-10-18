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18 октября 2024 года 08:17
Производителям хотят запретить изменение объема упаковки
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
18 октября. FINMARKET.RU - В России на фоне роста цен предлагают запретить производителям уменьшать размер упаковки продуктов первой необходимости, к которым относится сливочное масло, молоко, крупа, соль, сахар и другие товары. Также обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина, Генпрокурора России Игоря Краснова направил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, пишут "Известия" со ссылкой на документы". В них говорится, что идет рост манипуляций производителей с размерами упаковок социально значимых продуктов. Речь о снижении объема и массы товара при сохранении его прежней стоимости. "Тревогу вызывают фактически скрытые недобросовестные манипуляции по снижению массы или объема на фоне роста цен на отдельные продукты, в частности, сливочного масла. Покупатели по объективным причинам не всегда способны это обнаружить, а также определить, насколько выгодно приобретение той или иной упаковки", - говорится в документе. ОПИ напоминает, что на проблему неоднократно указывала Генпрокуратура. По ее инициативе в конце 2023 года в межгосударственном стандарте, предусматривающем требования к количеству фасованных товаров (ГОСТ 8.579-2019), были определены допускаемые значения номинального количества ряда продовольственных товаров, таких как масло, молоко, сахар, соль, чай, мука, рис, пшено, гречка и другие. Ввиду того что применение обозначенного стандарта носит добровольный характер, многие производители его игнорируют, отмечает Павлов в своем обращении. Бизнес отнесся к инициативе скептически, отметив затратность меры для производителей - для соблюдения ГОСТа потребуется переустройство производств под эти нормативы. В Руспродсоюзе считают, что альтернативой могло бы стать указание на ценниках стоимости товара в пересчете на килограмм или литр.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, упаковка, требования
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Iistina 18.10.2024
Чем занимается Роспотребнадзор в момент организации контроля защиты прав потребителей? А ФАС ? Кто рынок контролирует, и те, кто обязан защищать человека? Общества, сообщества, институты ... не защищают права и интересы человека, создавая удобные условия для бизнеса.
Iistina 18.10.2024
"Бизнес отнесся к инициативе скептически, отметив затратность меры для производителей..." А когда бизнес менял 1 кг на 900 грамм, 180 грамм на 160 грамм не считал расходы производителей? Когда при изменений веса единицы товара оставлял без изменений уже повышенную стоимость товара, не определял собственные риски? А зачем? В период моратория, в период послаблений, в период моратория и послаблений для бизнеса - можно все, что приносит выгоду, независимо от того, какого качества выгода бизнеса.
Iistina 18.10.2024
Тема прошлых лет не имела логического завершения - никто не привлекался к ответственности. За недобросовестное поведение на рынках хозяйствующие субъекты не наказывают. Следовательно, можно делать то, что не оценено надлежащим образом контрольными и надзорными органами своевременно, в момент возникновения изменений под названием "скрытые недобросовестные манипуляции".
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