Производителям хотят запретить изменение объема упаковки

18 октября. FINMARKET.RU - В России на фоне роста цен предлагают запретить производителям уменьшать размер упаковки продуктов первой необходимости, к которым относится сливочное масло, молоко, крупа, соль, сахар и другие товары. Также обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина, Генпрокурора России Игоря Краснова направил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, пишут "Известия" со ссылкой на документы". В них говорится, что идет рост манипуляций производителей с размерами упаковок социально значимых продуктов. Речь о снижении объема и массы товара при сохранении его прежней стоимости.

"Тревогу вызывают фактически скрытые недобросовестные манипуляции по снижению массы или объема на фоне роста цен на отдельные продукты, в частности, сливочного масла. Покупатели по объективным причинам не всегда способны это обнаружить, а также определить, насколько выгодно приобретение той или иной упаковки", - говорится в документе.

ОПИ напоминает, что на проблему неоднократно указывала Генпрокуратура. По ее инициативе в конце 2023 года в межгосударственном стандарте, предусматривающемк количеству фасованных товаров (ГОСТ 8.579-2019), были определены допускаемые значения номинального количества ряда продовольственных товаров, таких как масло, молоко, сахар, соль, чай, мука, рис, пшено, гречка и другие.

Ввиду того что применение обозначенного стандарта носит добровольный характер, многие производители его игнорируют, отмечает Павлов в своем обращении.

Бизнес отнесся к инициативе скептически, отметив затратность меры для производителей - для соблюдения ГОСТа потребуется переустройство производств под эти нормативы. В Руспродсоюзе считают, что альтернативой могло бы стать указание на ценниках стоимости товара в пересчете на килограмм или литр.