Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%

23 октября. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в сентябре 2024 года составил 3,2% в годовом сравнении после повышения на 2,7% в августе, на 3,3% в июле, на 2,7% в июне, 5,8% в мае, 4,8% в апреле, 4,4% в марте, 8,4% в феврале и 4,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-сентябрь 2024 годав РФ увеличилось на 4,4%.

Данные по промышленности в сентябре 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предусматривал рост промпроизводства РФ за сентябрь на 2,7%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ показала нулевой прирост после роста на 0,8% в августе, снижения на 0,8% в июле и снижения на 1,5% в июне.

В добывающем секторе в сентябре производство снизилось на 1,8% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе (за январь-сентябрь - снижение на 0,6%).

Рост в обрабатывающих отраслях в сентябре ускорился до 6,6% в годовом сравнении с 4,7% в августе (за январь-сентябрь - рост на 7,9%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в сентябре был зафиксирован рост на 1,7% после подъема на 0,2% в августе (за январь-сентябрь - рост на 3,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в сентябре составило 3,1% после снижения на 1,2% в августе (за январь-сентябрь - рост на 0,7%).

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 4,1% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 4,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале октября). Минэкономразвития РФ в сентябре улучшило свой прогноз роста промпроизводства в 2024 году также до 4,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза.

Существенный рост в сентябре в годовом выражении был зафиксирован в таких секторах, как производство прочих транспортных средств и оборудования - на 50,4%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 31,5%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - 16,1%, производство одежды - 9,5%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, - 7,9%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 5,2%.

Отрасли, значительно снизившие объемы производства в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кожи и изделий из кожи - на 13,8%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 5,8%, производство табачных изделий - на 5,8%, ремонт машин и оборудования - на 5,7%, металлургическое производство - на 4,9%.

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2024 года вырос на 39,3%, до 508 тыс. штук; грузовиков - на 11,7%, до 141 тыс. штук. В сентябре производство автотехники показало небольшой рост в годовом выражении, существенный - в помесячном, что объясняется, в частности, низкой из-за корпоративных отпусков августовской базой.

Так, легковых автомобилей в минувшем месяце было произведено на 2,7% больше, чем за сентябрь прошлого года, и на 29,5% больше, чем в августе текущего. Абсолютного показателя Росстат не приводит, но, исходя из его публикаций за предыдущие периоды, этот показатель был на уровне 66 тыс. шт. Такой результат является самым высоким с февраля 2022 года, когда было сделано 108 тыс. шт.

Грузовиков за сентябрь 2024 года в РФ было выпущено на 3,9% больше г/г и на 27,5% больше м/м. В абсолютных цифрах, по подсчетам "Интерфакса" на основании данных Росстата - около 19 тыс. шт. Это самый высокий показатель с декабря 2021 года, в котором произвели 20,5 тыс. единиц.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн с начала года вырос на 17,1%, до 11,1 тыс. шт. В сентябре их произвели на 9,7% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 39,6% больше, чем в августе текущего.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ за 9 месяцев увеличилось на 12,5%, до 165 тыс. шт. В сентябре их было сделано на 8,4% больше г/г и на 5,4% больше м/м.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за январь-сентябрь этого года вырос на 35,4%, до 33,6 тыс. шт. Их производство в сентябре, по данным Росстата, увеличилось г/г на 32,8%, показав 13%-й рост м/м.

Существенный помесячный рост выпуска автомобилей в сентябре был обеспечен, в частности, низкой базой августа, часть которого крупные российские автопроизводители провели в корпоративных отпусках. В частности, речь про "АвтоВАЗ" (был в отпуске с 29 июля по 18 августа включительно), "УАЗ" (с 29 июля по 5 августа), "НАЗ" (ранее - "ГАЗ", с 5 по 18 августа), "Москвич" (с 22 июля по 4 августа).