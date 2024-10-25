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25 октября 2024 года 09:44
Как поднять престиж профессии коммунальщика
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Владимир Гердо/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - Одна из ключевых проблем в сфере ЖКХ – это низкие зарплаты, вызванные сдерживанием тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), считает заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов. В конечном итоге отмечается масштабная нехватка кадров, из-за чего падает качество ЖКУ, говорит он. Во сколько оценивается дефицит кадров в сфере, он не назвал. На круглом столе в Совете Федерации он предложил пересмотреть принципы тарифообразования с учетом оплаты работников отрасли, пишут "Ведомости". По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, средняя зарплата работника коммунальной отрасли в месяц равняется 45 000 руб. "Важно понимать, что за эти деньги сегодня в отрасли работают сотрудники, которые обеспечивают жизнедеятельность всех наших граждан. Считаем, что уровень оплаты труда должен быть соразмерен ответственности", – заявил он в ходе правительственного часа в Госдуме 23 октября. При этом, по последним данным Росстата на август 2024 г., средняя зарплата по стране равняется 82 218 руб. Тарифы для граждан ежегодно индексируются в пределах инфляции, правительство устанавливает пороги увеличения для каждого региона. Контролирует соблюдение предельной планки ФАС. Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития, индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%. При этом одной из самых распространенных жалоб граждан в отрасли ЖКХ является рост тарифов на услуги, говорил в ходе правительственного часа председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 октября. Для повышения престижа профессии необходимо вводить различные преференции для персонала в коммунальной сфере: например, давать льготы на оплату ЖКУ или обеспечивать работников отрасли льготным жильем, предложила в ходе заседания зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Для решения проблемы с зарплатами необходимо фиксировать в тарифах сумму, которая гарантировала бы достойный уровень оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению, сказала она "Ведомостям". Сейчас ресурсоснабжающие организации подают заявки в региональные тарифные комитеты, указывая, на что им нужны средства: на закупку топлива, реагентов, на вложения в амортизацию оборудования, в том числе и на индексацию зарплат, пояснил эксперт "Народный фронт. Аналитики" Павел Склянчук. При этом индексация зарплаты работников ЖКХ непропорциональна даже тарифам: например, намеченное в 2025 г. увеличение стоимости тарифов на 11,9% не означает, что у людей в отрасли на столько же вырастет зарплата, обратил внимание Склянчук. Но у Минстроя нет действенных рычагов, которые бы могли поднять зарплату в отрасли хотя бы до средней по региону, этим должны заниматься ФАС через основы ценообразования в области регулируемых цен и губернаторы, говорит он.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 25.10.2024
"На круглом столе в Совете Федерации он предложил пересмотреть принципы тарифообразования с учетом оплаты работников отрасли, пишут "Ведомости"". А мог бы предложить изменить принципы извлечения выгоды, в том числе доходов, всех юридических лиц, действующих на платном рынке ЖКХ России с "учетом оплаты работников отрасли". Доходы юридических лиц от иных видов деятельности на рынке ЖКХ используйте на повышение зарплаты квалифицированных специалистов ЖКХ. Пора прекратить за счет граждан, получателей ЖКУ, оплачивать никем не подтвержденные услуги и работы, использованные денежные средства плательщиков ЖКУ, нецелевое использование субсидий организаций, управляющих МКД.
Istina 25.10.2024
Предлагаю не повышать зарплаты, а контролировать соответствие исполнения на рабочем месте исполнительской дисциплине работника, профессиональным знаниям. В сфере ЖКХ никого годами не наказывают, ни оборотными штрафами, ни лишением премий. Ни юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на этом рынке за вознаграждение, ни их руководителей, ответственных, по закону, за финансовую и хозяйственную деятельность. Государственные жилищные инспекции не реагируют, ненадлежащим образом реагируют, реагируют в свои выгоды на обращения граждан. Министерство строительства и ЖКХ Российской федерации не осуществляет свои компетенции оперативно, в полном объеме, с государственной вовлеченностью в процесс действия всех участников платного рынка, в том числе тех, кто оплачивает ЖКУ, и тех кто только получает вознаграждения, в том числе в виде неприменения мер воздействия, введения длящихся послаблений.
Istina 25.10.2024
"Считаем, что уровень оплаты труда должен быть соразмерен ответственности", – заявил он в ходе правительственного часа в Госдуме 23 октября". начните с федерального министерства, которое возглавляете,организуйте комплексные проверки региональных министерств и ведомств сферы ЖКХ, подконтрольных федеральному министерству, примените меры воздействия, после определения качества ответственности чиновников и государственных служащих.
Istina 25.10.2024
А разве рынок, который создан в этой сфере много лет тому назад, как и в других сферах, не регулирует вопросы оценки стоимости специалистов платного рынка ЖКХ7
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