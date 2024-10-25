Как поднять престиж профессии коммунальщика

25 октября. FINMARKET.RU - Одна из ключевых проблем в сфере– это низкие зарплаты, вызванные сдерживанием тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), считает заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов. В конечном итоге отмечается масштабная нехватка кадров, из-за чего падает качество ЖКУ, говорит он. Во сколько оценивается дефицит кадров в сфере, он не назвал. На круглом столе в Совете Федерации он предложил пересмотреть принципы тарифообразования с учетом оплаты работников отрасли, пишут "Ведомости".

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, средняя зарплата работника коммунальной отрасли в месяц равняется 45 000 руб. "Важно понимать, что за эти деньги сегодня в отрасли работают сотрудники, которые обеспечивают жизнедеятельность всех наших граждан. Считаем, что уровень оплаты труда должен быть соразмерен ответственности", – заявил он в ходе правительственного часа в Госдуме 23 октября. При этом, по последним данным Росстата на август 2024 г., средняя зарплата по стране равняется 82 218 руб.

Тарифы для граждан ежегодно индексируются в пределах инфляции, правительство устанавливает пороги увеличения для каждого региона. Контролирует соблюдение предельной планки ФАС. Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития, индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%.

При этом одной из самых распространенных жалоб граждан в отрасли ЖКХ является рост тарифов на услуги, говорил в ходе правительственного часа председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 октября.

Для повышения престижа профессии необходимо вводить различные преференции для персонала в коммунальной сфере: например, давать льготы на оплату ЖКУ или обеспечивать работников отрасли льготным жильем, предложила в ходе заседания зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Для решения проблемы с зарплатами необходимо фиксировать в тарифах сумму, которая гарантировала бы достойный уровень оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению, сказала она "Ведомостям".

Сейчас ресурсоснабжающие организации подают заявки в региональные тарифные комитеты, указывая, на что им нужны средства: на закупку топлива, реагентов, на вложения в амортизацию оборудования, в том числе и на индексацию зарплат, пояснил эксперт "Народный фронт. Аналитики" Павел Склянчук. При этом индексация зарплаты работников ЖКХ непропорциональна даже тарифам: например, намеченное в 2025 г. увеличение стоимости тарифов на 11,9% не означает, что у людей в отрасли на столько же вырастет зарплата, обратил внимание Склянчук. Но у Минстроя нет действенных рычагов, которые бы могли поднять зарплату в отрасли хотя бы до средней по региону, этим должны заниматься ФАС через основы ценообразования в области регулируемых цен и губернаторы, говорит он.