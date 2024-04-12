Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с "Полюсом" на фоне сырьевого ралли, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил подъем на фоне сырьевого ралли - подорожала нефть (Brent поднималась к $92 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, также выросли промышленные и драгоценные металлы, причем золото обновило максимум. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал 3460 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом лидировали в росте акции металлургов во главе с золотодобытчиком ПАО "Полюс" (+5,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3456,24 пункта (+0,5%, максимум сессии - 3464 пункта), индекс РТС - 1165,53 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 93,42 рубля (+0,15 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,8-1,8%, доллар подорожал на 0,92 рубля.

Кроме бумаг "Полюса" подорожали в пятницу акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги "Мечела" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в марте вырос на 21,2% в годовом выражении, составив 4 млн человек, сообщил перевозчик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в пятницу вновь переписал двухлетний максимум выше 3460 пунктов по индексу МосБиржи. Росту благоволило сочетание слабого рубля и подъема сырьевых цен. Лидеры роста - бумаги ПАО "Полюс" и "Норникеля" - отыгрывали ценовое ралли в драгметаллах.

Внешний фон был преимущественно негативным. Тревогу вызвали мартовские данные по торговому балансу Китая: экспорт из страны упал на 7,5% в долларовом выражении по сравнению с годом ранее, а импорт сократился на 1,9% - в обоих случаях заметно хуже прогнозов. В понедельник в США будут опубликованы данные по розничным продажам за март. Также на американском рынке начинается сезон квартальных отчетностей, на старте следующей недели финрезультаты представят Goldman Sachs и Charles Schwab. На российском рынке важных событий не ожидается, рост акций на будущей неделе может продолжиться при сохранении благоприятствующей конъюнктуры. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 апреля - 3375-3475 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global: Наталья Мильчакова также отметила, что лучше рынка в пятницу выглядели акции ПАО "Полюс" на фоне роста мировых цен на золото, обновивших исторический максимум и превысивших рубеж $2400 за тройскую унцию. Рост цены золота связан с ожидаемым в этом году снижением процентных ставок ФРС, и соответственно, с возможным ослаблением доллара США, а также с имеющим место в настоящее время обострением политической обстановки на Ближнем Востоке, полагает аналитик.

В 2023 году цена золота выросла на 13%, а с начала этого года на фоне геополитической неопределенности и ожиданий ослабления доллара прибавила более 16%. И это еще не предел - золото сохраняет потенциал роста цены в текущем году минимум до $2500 за тройскую унцию. Разумеется, золотодобытчики, в том числе российские, выигрывают от роста цен на металл. По итогам 2023 года "Полюс", одна из крупнейших российских золотодобывающих корпораций, отразила в отчетности сильные результаты, полученные за счет высокой цены на золото и роста объемов добычи. Скорректированная чистая прибыль выросла на 59% (до $2,41 млрд), объем добычи золота корпорацией в 2023 году вырос на 14% (до 2,9 млн тройских унций). По прогнозам, "Полюс" может показать не менее сильные операционные и финансовые результаты по итогам 2024 года, считает Мильчакова.

В целом, рынок акций РФ остается привлекательным на фоне роста цен на сырьевые товары, особенно на нефть. Выплаты дивидендов также способствуют реинвестированию полученных доходов снова в фондовый рынок. В понедельник индекс МосБиржи покажет колебания в коридоре 3400-3500 пунктов, пара USD/RUB может провести торги в диапазоне 92-94 руб./$1, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в пятницу не поддержал зарубежные "медвежьи" тенденции, завершив очередную неделю ростом благодаря дивидендным историям и более высоким ценам на сырьевые товары. Оживление, в частности, наблюдалось на рынке металлов и привело к скачку акций ПАО "Полюс", "Селигдара" (MOEX: SELG), "Русала", "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) и "Норникеля". "НЛМК" на прошедшей неделе приятно удивил рынки рекомендацией по дивидендам за 2023 год в размере 25,43 руб. на бумагу с максимальной в текущем сезоне доходностью 11,1%. Хуже рынка, в то же время, чувствовали себя бумаги угольных компаний "Мечел" (MOEX: MTLR) и "Распадская" (MOEX: RASP) (-0,1%) на фоне снижения экспортных цен на уголь до почти трехлетних минимумов, что ставит поставки ресурса за рубеж на грань рентабельности.

В США индексы в пятницу снижаются, индикатор S&P 500 в очередной раз проверяет на прочность поддержку 5145 пунктов, закрепление ниже которой усилит риски возвращения ниже 5000 пунктов в рамках коррекции. В пятницу JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC), BlackRock (SPB: BLK) и Citigroup открыли сезон квартальных отчетностей в США с лучших, нежели ожидалось, показателей прибыли и выручки, но участники остались разочарованы прогнозами по процентным доходам ряда эмитентов ввиду неопределенности в отношении уровня процентных ставок в стране к концу года. Данные пятницы при этом показали рост предварительного индекса инфляционных ожиданий Мичиганского университета на 1 год с 2,9% до 3,1%, что в очередной раз подтвердило опасения инвесторов. Индикатор потребительских ожиданий при этом снизился с 77,4 до 77 пунктов, отмечает Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI обновили очередные максимумы с октября 2023 года - $92,14 и $87,60 за баррель соответственно, после чего скорректировались. Цены выросли из-за рисков скорых атак Ирана на Израиль, что может предвещать усугубление конфликта в регионе и неблагоприятно сказаться на поставках нефти. Котировки "черного золота", таким образом, остаются в сильном восходящем тренде и смотрят в район максимума прошлого года $95,91 за баррель Brent.

Индексы МосБиржи и РТС выросли за счет поддержки внутренних факторов и более высоких цен на нефть и металлы. Следующая неделя в РФ при прочих равных также может оказаться успешной для покупателей: дивидендный сезон продолжается, при этом на рынке не забывают и об акциях роста, считает представитель "Велес Капитала".

Как отмечает старший аналитик Альфа-банка Джон Волш, на рынке акций РФ уже на подходе пик дивидендного сезона: с мая по август ожидаются выплаты на общую сумму почти 3,4 трлн руб. Всего в течение 2024 года российские компании должны распределить в виде дивидендов почти 5 трлн руб., и предполагается, что значительная часть этих средств будет реинвестирована в акции - это может обеспечить дополнительную поддержку индексу МосБиржи, полагает аналитик.

"Значимость дивидендов как фактора роста рыночной капитализации косвенно подтверждается динамикой стоимости сформированной нами дивидендной корзины, которая стабильно опережала индекс МосБиржи за последние 12 месяцев. Эта корзина включает в себя "префы" "Сургутнефтегаза" и "Ростелекома", бумаги "Магнита", "МТС" (MOEX: MTSS), Сбербанка, "НЛМК" и "ММК", - отмечает Волш.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,5%, FTSE вырос на 0,7%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,8-1,1%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют вышедшие в пятницу окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 77,9 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение показателя, до 79 пунктов.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены выросли на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль, цена Brent локально превышала $92,1 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $90,92 за баррель (+1,3% и -0,8% накануне), майская цена WTI - $86,3 за баррель (+1,5% и -1,4% в четверг).

Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

В пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) представило ежемесячный обзор по рынку нефти. По оценкам экспертов МЭА, баланс спроса и предложения на нефтяном рынке останется напряженным до конца 2024 года, агентство снизило прогноз спроса на нефть в текущем году на 130 тыс. б/с (до 102 млн б/с) из-за слабого потребления в I квартале и высоких цен на сырье. Также МЭА считает, что странам альянса ОПЕК+ во II полугодии 2024 года нужно добывать на 200 тыс. б/с нефти больше для обеспечения мирового баланса.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+16,8%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5,7%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+5,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8% и +14,4% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+4,5% и +5% "префы"), "Селигдара" (+4,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,6%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,5%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,4%), "Делимобиля" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (-2,3%).

Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" (SPB: HNFG) (-1,9%, до 749,9 рубля) (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на заседании 11 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров 17 мая. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 3 июня 2024 года.

В пятницу на Мосбирже стартовали торги акциями микрофинансовой компании "Займер" после прошедшего IPO по нижней границе диапазона 235-270 рублей за штуку. По итогам торгов акции "Займера" просели до 234,9 рубля (-0,04% к цене IPO), объем торгов превысил 1,307 млрд рублей.

В рамках IPO единственный владелец компании - Сергей Седов - предложил инвесторам принадлежащие ему акции на сумму около 3 млрд рублей. Дополнительно также были предложены акции на сумму 500 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Таким образом, общий размер предложения составил 3,5 млрд рублей. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) составила 15% от акционерного капитала компании.

Акции "Займера" были включены в третий котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. МФК "Займер" специализируется на выдаче кредитов онлайн, ее клиентская база включает более 17 млн человек.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,94 млрд рублей (из них 9,22 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,56 млрд рублей на акции "Газпрома").