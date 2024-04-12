Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500п на следующей неделе - ПСБ

Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбнка (ПСБ).

"Российский рынок на уходящей неделе выглядел крайне неплохо: индекс Мосбиржи старается закрепиться выше 3450 пунктов, обновляя максимумы с февраля 2022 года, - пишут аналитики. - Спрос фокусировался в ликвидных бумагах сырьевых секторов. Причем более сильно смотрелся сегмент металлургических компаний, их переоценке способствовало развитие уверенного роста цен на драгоценные и промышленные металлы. Сохранение исключительно благоприятной ценовой конъюнктуры рынков сбыта заметно улучшает виды на финансовые показатели представителей цветмета в этом году, формируя потенциал продолжения роста курса их акций".

В нефтегазовом секторе рост был более сегментированным, фокусируясь в "весовых" акциях "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", что отражает, на взгляд экспертов банка, готовность рынка идти выше. Также в историях роста - дивидендные бумаги. В аутсайдерах недели - угольные компании на фоне слабости рынка угля, OZON, а также "РусАгро" на фоне в целом ожидаемого отказа от выплаты дивидендов ввиду незавершенной редомициляции.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок акций. Ключевой поддержкой рынку выступают стартующий дивидендный сезон и ожидания хорошего сезона отчетности за 1 квартал, а также дорогая нефть. Рассчитываем на развитие движения индекса Мосбиржи на следующей неделе в зону 3500+ пунктов", - резюмируют аналитики ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.