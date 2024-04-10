SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги "Юнипро" и "РусАгро" и добавив HeadHunter и MD Medical Group.

Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, Positive Technologies, "Черкизово", "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "Южуралзолото" (ЮГК), EMC, "Софтлайн", Etalon, HeadHunter и MD Medical Group.

"После внепланового изменения подборки в середине марта котировки компании средней и малой капитализации продолжили расти. При этом рост был более выраженным, чем у крупнейших компаний на Московской бирже", - отмечают эксперты.

"С момента добавления расписок "РусАгро" в подборку в конце августа 2023 года они подорожали в цене на 23,2%. Этому способствовали сильные результаты за 2023 год. В настоящее время котировки бумаг эмитента близки к нашей справедливой оценке, и они покидают подборку, - пишут аналитики в материале. - "Юнипро" остается самой дешевой по мультипликаторам в секторе электроэнергетики. Ключевым фактором для роста котировок акций будет изменение структуры собственности - оно может способствовать возобновлению дивидендных выплат. Однако ясности в этом вопросе пока нет, и мы решили сосредоточиться на других бумагах сектора".

"HeadHunter выгодна текущая конъюнктура на рынке труда России. Мы ожидаем, что в 2024-2026 гг. клиентская база компании продолжит расти двузначными темпами. После редомициляции, намеченной на вторую половину 2024 года, эмитент может вернуться к выплате дивидендов с доходностью около 13%. В связи с этим мы включаем бумаги в подборку, - указывают эксперты инвестбанка. - Мы ожидаем, что MD Medical Group (управляет сетью клиник "Мать и дитя") завершит редомициляцию во 2К24. После этого компания может начать выплаты дивидендов. Недавно принятая дивидендная политика эмитента предполагает выплату в качестве дивидендов до 100% чистой прибыли по МСФО. По нашим оценкам, компания обеспечит двузначную дивидендную доходность (13-20%) в 2024-2028 годах. Включаем бумаги в топ".

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