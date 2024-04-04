Индекс Мосбиржи может достичь 3500 пунктов в 2024 году - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может достигнуть 3500 пунктов в 2024 году, а рубль - ослабеть до 100 руб./$1 к декабрю, полагает главный инвестиционный консультант инвесткомпании "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев.

"Индекс МосБиржи может достигнуть 3500 пунктов в 2024 году, если не реализуется риск глобальной рецессии, - заявил эксперт на онлайн-встрече "Велес Академии". - Российская валюта к концу года может ослабеть и к декабрю торговаться на уровне 100 руб./$1. В то же время золото к концу года может прибавить 20% г/г в годовом исчислении и пробить уровень $2400 за унцию".

Цикл понижения ключевой ставки, по прогнозам Сергеева, может начаться уже на заседании Банка России в июле. Это связано в первую очередь с замедлением инфляции, которая ожидается летом на фоне снижения стоимости сельхозпродукции, считает эксперт. В целом он ожидает, что к концу года ключевая ставка будет снижена на 2 процентных пункта и составит 14%. При этом цель регулятора по замедлению инфляции до 4% в этом году представляется невыполнимой, полагает инвестконсультант.

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