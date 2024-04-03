Увеличение покупок валюты Минфином не повлияет на динамику рубля в ближайший месяц - "Велес Капитал"

Увеличение покупок валюты Минфином не повлияет на динамику рубля в ближайший месяц, если сложности с расчетами за экспорт и возвратом валютной выручки удастся минимизировать, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Минфин анонсировал в среду увеличение объема ежедневных покупок валюты по бюджетному правилу в 2,4 раза (по сравнению с периодом с 7 марта по 4 апреля) - до 11,2 млрд руб. в день, отмечает эксперт.

"До 4 апреля ЦБ покупает для Минфина в рамках бюджетного правила валюту на 4,7 млрд руб. ежедневно, а также продает по 11,8 млрд руб. в день, то есть в чистом виде ЦБ сейчас продает валюту на сумму 7,1 млрд руб. в день, - напоминает Кравченко. - Соответственно с 5 апреля по 7 мая ЦБ будет покупать для Минфина по бюджетному правилу 11,2 млрд руб., а объем корректирующих продаж сохранится. Таким образом, в чистом виде ЦБ продолжит продавать валюту, однако сумма ежедневных продаж практически обнулится - 0,6 млрд руб. в день (против 7,1 млрд руб.)".

Эксперт указывает, что в начале года чистые продажи ЦБ обеспечили дополнительное предложение валюты, стабилизировавшее курс в условиях сокращения продажи валюты экспортерами. В то же время увеличение объема покупок валюты Минфином произойдет за счет дополнительных нефтегазовых доходов и соответственно роста цены на нефть.

Эти факторы, по мнению аналитика инвесткомпании, должны нивелировать для рубля негативный эффект от сокращения объема продаж валюты. "Однако следует иметь в виду, что, судя по всему, сохраняются сложности с возвратом экспортной выручки на российский рынок, - предупреждает Кравченко. - Если сложности с расчетами за экспорт и возвратом валютной выручки удастся минимизировать, влияние увеличения покупок валюты Минфином будет нейтральным для рубля в ближайший месяц".

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