Возможный торговый диапазон для золота ближайшие месяцы - $2000-2300/унц. - Freedom Finance Global

Возможный торговый диапазон для золота ближайшие месяцы - $2000-2300 за тройскую унцию, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Начиная с середины февраля, золото прибавило в стоимости более 14%, устремившись к отметке $2300 за унцию. Главными причинами роста цен послужили выходящие данные по инфляции, повышение цен казначейских бумаг и падение курса доллара. По нашему мнению, тактический баланс рисков неблагоприятный. RSI находится в зоне перекупленности, а индекс доллара достиг отметки 105 пунктов, где наблюдается сопротивление. Сильный рост экономики США, однако, поддерживает курс доллара, и по последним данным ВВП за четвертый квартал был пересмотрен вверх на 0,2 п.п., до 3,4% (повышение более чем на 2% шестой квартал подряд). Согласно оценке GDPNow от ФРБ Атланты, в этом квартале экономика продолжит расширение, увеличившись на 2,1%. Также важно отметить, что уверенность потребителей растет, а ожидания по инфляции падают".

Поскольку золото - это все же хедж от неопределенности и инфляции, эксперт инвесткомпании прогнозирует коррекцию в ценах на драгметалл. Взгляд Кононова на ближайшие месяцы нейтральный: "Полагаем, что фьючерсы будут торговаться в диапазоне $2000-2300, а после начала снижения ставок Федрезервом (предположительно, в июне) цены опустятся менее $2000. И хотя инфляция еще не достигла целевого уровня ФРС 2%, дезинфляционные тенденции, похоже, сохраняются".

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