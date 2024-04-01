Средняя цена нефти Brent в апреле составит, скорее всего, $88/барр. - SberCIB

Средняя цена на нефть марки Brent в текущем месяце может составить около $88 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика SberCIB Investment Research Константина Самарина.

"Предложение нефти в марте оставалось ограниченным, - напоминает эксперт. - Как и ожидал рынок, в начале месяца ОПЕК+ продлила добровольное сокращение нефтедобычи, которое действовало в 1К24, на второй квартал, а Россия добровольно взяла на себя дополнительные обязательства по снижению добычи и экспорта нефти (почти на 500 тыс. барр./сут) в 2К24. Наш прогноз на апрель - умеренный рост. Онлайн-встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 апреля. Скорее всего, участники альянса подтвердят планы по добровольному сокращению нефтедобычи до июня. Кроме того, в апреле на физическом рынке может отразится решение России о дополнительном сокращении нефтедобычи. Мы ожидаем, что котировки Brent в апреле могут закрепиться в диапазоне $85-90/барр. Наш прогноз средней цены Brent на 2К24 - $88/барр.".

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