"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги "Мать и дитя"

"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг "Мать и дитя" - по мультипликаторам расписки торгуются по справедливой цене, также возможен навес предложения акций после редомициляции компании в Россию, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила позитивные финансовые результаты за 2П23 вслед за сильным операционным отчетом. Рентабельность по EBITDA составила 34,6%, что превышает среднеисторический уровень. EBITDA показала рост на 17% г/г за счет увеличения загрузки госпиталей и клиник, роста среднего чека, а также эффективного контроля за издержками по фонду оплаты труда и затратами на медицинские материалы, - пишет эксперт. - Мы ожидаем, что эмитент сможет заплатить не менее 93 рублей на акцию после завершения редомициляции до конца первой половины 2024 года с учетом накопленной прибыли прошлых лет. Дивидендная доходность к текущей цене - 9,2%".

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