18 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|январь 2025
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|февраль 2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|февраль 2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|январь 2025
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|февраль 2025
Это автоматическое сообщение.
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18 февраля 2025 года 12:07
Японская Honda готова возобновить переговоры об объединении с Nissan в случае ухода Макото Утиды с поста главного исполнительного директора последней, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
На прошлой неделе автопроизводители сообщили о решении прекратить... читать дальше
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18 февраля 2025 года 12:00
Банк России в 2024 году получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании, основную их часть составили DDoS-атаки, нацеленные на вывод информационной инфраструктуры компаний из строя или на то, чтобы сделать их сервисы недоступными, говорится в сообщении... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:53
Заместить в связи с выходом на пенсию в России необходимо более 10 млн работников до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В этот же период исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:44
Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросло более чем на 7% по сравнению с предыдущей неделей; показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 8,3%, сообщили в Роспотребнадзоре.
"По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:37
Реализация нацпроекта "Кадры" до 2030 года потребует в общей сложности 116 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На реализацию нацпроекта "Кадры" на предстоящие шесть лет из федерального бюджета планируется направить 113 млрд рублей, в целом 116 млрд... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:37
8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-898 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9438% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:30
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва передала Вашингтону ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере, надеется на прогресс по этому треку в ближайшие 2-3 месяца.
"Нам надо также делать совместные проекты, в том числе,... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:22
Потребительские цены во Франции в январе 2024 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,7% в годовом выражении после роста на 1,3% в декабре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Ранее сообщалось о росте цен на... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:14
В январе 2025 года банки выдали 1,06 млн новых кредитных карт, что на 18,1% ниже показателя декабря прошлого года (в декабре 2024 года - 1,29 мл). При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выдача новых кредитных карт в январе 2025 года сократилась еще значительнее -... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:07
Оборот ПАО "Софтлайн" в 4-м квартале 2024 года вырос на 28% и составил 49,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Уточняется, что в структуре оборота 28% (13,8 млрд рублей) пришлось на оборот от продажи собственных решений группы.
Показатель скорректированной... читать дальше
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18 февраля 2025 года 11:01
Американская H&E Equipment Services из сферы проката оборудования приняла предложение о покупке с оценкой стоимости на уровне $5,3 млрд от Herc Rentals, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Оценка включает чистый долг на $1,4 млрд.
В январе совет... читать дальше
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18 февраля 2025 года 10:54
Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе 2025 году составил в денежном выражении 16,5 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Белстата.
Среди видов экономической деятельности рост в... читать дальше
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18 февраля 2025 года 10:46
Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо будет продолжить снижение процентных ставок, если инфляция продолжит показывать движение в сторону целевого уровня, полагает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.
По его мнению, Федрезерв принял правильное решение... читать дальше
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18 февраля 2025 года 10:38
ЦБ РФ продал валюту расчетами 17 февраля на 5,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше
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18 февраля 2025 года 10:31
Более 22 трлн рублей суммарно могут вложить в находящиеся в разной степени проработки и реализации 302 проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, сообщает пресс-служба столичного градостроительного комплекса во вторник.
"Так, в рамках 302 проектов КРТ,... читать дальше
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18 февраля 2025 года 10:29
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 437,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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