Коммерческим компаниям придется платить за данные ИЭП

23 мая. FINMARKET.RU - Для коммерческих компаний вводится плата за пользование инфраструктурой электронного правительства (ИЭП). В Минцифры отмечают, что оплачивать услуги будут только компании в рамках коммерческого взаимодействия. Участники рынка полагают, что нововведение может привести к сокращению числа предлагаемых пользователям сервисов, пишет "Российская газета"

Как следует из текста пояснительной записки, стремясь к повышению качества оказания своих услуг, коммерческие организации активно запрашивают данные через ИЭП. Количество запросов от них постоянно растет. Проект постановления Минцифры предусматривает право правительства устанавливать плату для бизнеса за использование этих сервисов.

Данные из ИЭП компании запрашивают для оказания услуг людям и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя людям делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей. Сервисы недвижимости запрашивают информацию о собственниках жилья и т.д.

С обычных людей, пользующихся разными сервисами и приложениями, плата взиматься не будет. Для бизнеса тариф составит 4,94 рубля за один запрос

Документ был подготовлен для исполнения недавно принятых поправок в закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, пояснили "РГ" в аппарате вице-премьера - главы Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.