Почему подешевела бытовая техника

23 мая. FINMARKET.RU - Бытовая техника в России в апреле-мае 2025-го по сравнению с первыми месяцами года подешевела на 10-20%. О заметном снижении цен на бытовую технику "Известиям" рассказали ее продавцы.с января к маю текущего года упали на 4-12% в зависимости от категории товара. Наибольшее влияние оказывает курс валют на стоимость зарубежных товаров, отметил коммерческий директор "Холодильник.ру" Алексей Погудалов.

По данным "Авито", в апреле-мае 2025 года цены снизились на целый ряд бытовой техники. Так, например, стоимость новых мелких приборов сократилась на 16%, рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" "Авито" Павел Комаров. При этом в ресейле в рассматриваемый период на 10% упала цена плит и духовых шкафов и на 7% - микроволновых печей, перечислил он.

Как отметил Комаров, также в апреле-мае зафиксировано снижение цен на новые холодильники - на 11% в сравнении с декабрем 2024 - январем 2025 года.

Снижение розничных цен на рынке мелкой и крупной бытовой техники началось еще в конце I квартала, согласен ведущий продакт-менеджер компании diHouse Сергей Борщевский. Безусловной причиной стало укрепление курса рубля, подтверждает он.

Снижение цен идет на смену их росту. По данным "М.Видео-Эльдорадо", цены на крупную бытовую технику в России в 1-м квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. выросли в среднем на 7%.

Наряду с укреплением рубля еще одна причина снижения цен на бытовую технику - скопившиеся на рынке ее нераспроданные запасы. Они образовались из-за замедления темпов строительства нового жилья и падения спроса на него, рассказала директор департамента бытовой техники "Марвел-Дистрибуции" Лариса Сенина. Также сказывается отсутствие свободных денежных средств у населения из-за высокой кредитной нагрузки и из-за привлекательности банковских депозитов с большими процентами, добавила она. При этом спрос на бытовую технику также снизился.