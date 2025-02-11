Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0076 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,903 руб., максимальный - 13,151 руб. Было заключено 117764 сделки. Объем торгов составил 162599,75 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,915 руб. за юань.

11 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,76 коп. и составил 13,0076 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,76 коп. и составил 13,0076 руб. Минимальный курс юаня составил 12,903 руб., максимальный - 13,151 руб. Было заключено 117764 сделки. Объем торгов составил 162599,75... Минимальный курс юаня составил 12,903 руб., максимальный - 13,151 руб. Было заключено 117764 сделки. Объем торгов составил 162599,75...

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Рынок акций РФ к вечеру отыграл утренние потери и вышел в плюс после локальной фиксации прибыли игроками из-за опасений, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее. Фактором поддержки выступала дорожающая... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената США. "Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является... "Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии за январь 2025 года выросли на 0,7% после роста на 0,6% в декабре прошлого года, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Годовая инфляция в январе (по сравнению с январем прошлого года)... Годовая инфляция в январе (по сравнению с январем прошлого года)... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник, участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Пауэлл выступит в Банковском комитете Сената, и аналитики и трейдеры будут внимательно следить за его заявлениями о... читать дальше

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Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в третьем квартале 2024 года выросли на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, сообщается в отчете ОЭСР. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, повышение также составило... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,48 коп. и составил 13,0023 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8965 руб., максимальный - 13,1875 руб. Была заключена 20441 сделка. Объем торгов составил 39965,67... Минимальный курс юаня составил 12,8965 руб., максимальный - 13,1875 руб. Была заключена 20441 сделка. Объем торгов составил 39965,67...

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Глава Банка Англии Эндрю Бейли предостерег политиков от смягчения рыночного регулирования, заявив, что "не существует компромисса" между ростом экономики и финансовой стабильностью. В ходе выступления в школе бизнеса Бута Чикагского университета Бейли отметил наличие... читать дальше

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Поставки российского газа в Турцию могут быть использованы для организации финансирования строительства АЭС "Аккую" как альтернатива находящимся под санкционным давлением трансграничным переводам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в двух... читать дальше

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Сельхозпроизводители ЕАЭС в 2024 году повысили цены на свою продукцию на 6,4%, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Так, в РФ рост составил 8,4%, Белоруссии - 4,6%. В Казахстане цены снизились на 1,9%, Армении - на 1,7%, Киргизии - на 0,2%. Так, в РФ рост составил 8,4%, Белоруссии - 4,6%. В Казахстане цены снизились на 1,9%, Армении - на 1,7%, Киргизии - на 0,2%. Цены... Цены... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8946,04 (+1,24) руб./грамм; на серебро - 99,38 (-1,05) руб./грамм; на платину - 3049,32 (-40,51) руб./грамм; на палладий - 3040,07 (+24,92) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 99,1953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 130,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 95,8024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 97,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г., сообщило Минэнерго РФ. Добыча угля в РФ в 2024 г. составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, привел в январе данные вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая... Добыча угля в РФ в 2024 г. составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, привел в январе данные вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая...

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Американская Marriott International (SPB: MAR), оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, причем скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков, а выручка совпала с... читать дальше

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Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. увеличила чистый убыток в четвертом квартале 2024 года из-за разовых факторов, однако ее скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка. Как говорится в пресс-релизе DuPont, чистый убыток в минувшем... Как говорится в пресс-релизе DuPont, чистый убыток в минувшем... читать дальше

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