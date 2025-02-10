Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 432,8 млрд руб.

10 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 432,8 млрд руб.

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Президент США Дональд Трамп приказал Минфину остановить выпуск одноцентовых момент из-за "расточительной" стоимости их производства по рекомендации руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. "Соединенные Штаты слишком долго... "Соединенные Штаты слишком долго... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник превысил рубеж 3000 пунктов впервые с июля 2024 года на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent подорожал до $75,6 за баррель), а также на ожиданиях сокращения... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост после снижения по итогам предыдущей недели. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:42 мск торговались с повышением на $0,92 (1,23%) от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,58 за... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:42 мск торговались с повышением на $0,92 (1,23%) от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,58 за... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил с 43,5 млн до 43 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.). Оценка сбора пшеницы в РФ снижена с 79-84-89 млн до 77-82-87 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,38 пункта (1,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3004,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3004,91 (+1,29%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Экспорт пшеницы из РФ в феврале может составить 2,4-2,5 млн тонн, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". Как сообщили "Интерфаксу" в центре, прогноз была повышен с 2,2-2,3 млн тонн на основе информации об увеличении числа судов, подходящих к российским... Как сообщили "Интерфаксу" в центре, прогноз была повышен с 2,2-2,3 млн тонн на основе информации об увеличении числа судов, подходящих к российским... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников по итогам 2024 года увеличились на 19,1% и достигли рекордных $627,6 млрд, сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). В том числе объем поставок в четвертом квартале составил $170,9 млрд, что на 17,1%... В том числе объем поставок в четвертом квартале составил $170,9 млрд, что на 17,1%... читать дальше

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Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики в понедельник, инвесторы оценивали статданные КНР и новые заявления президента США Дональда Трампа о внешней торговле. В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и... В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и... читать дальше

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Правительство РФ утвердило сроки начала маркировки новых видов продукции, включая стройматериалы, автомобильные жидкости, бакалейную продукцию и отдельные виды бытовой химии. Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства от 28 апреля 2018 года № 792-р,... Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства от 28 апреля 2018 года № 792-р,... читать дальше

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Перевалка контейнеров в порту Шанхая в январе достигла рекордного максимума на фоне ожиданий повышения пошлин для китайских товаров в США. Рост активности, вероятно, также обусловлен стремлением компаний отправить грузы перед длительными праздниками по случаю Нового... Рост активности, вероятно, также обусловлен стремлением компаний отправить грузы перед длительными праздниками по случаю Нового... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" вошло в капитал автопроизводителя Aurus с долей 0,5%. Соответствующие изменения были отражены в ЕГРЮЛ 7 февраля. В прошлом владельцем аналогичной доли была группа "Соллерс", которая в конце апреля 2024 года продала 0,5% в "Аурусе" компании "Хит Моторз Рус".... В прошлом владельцем аналогичной доли была группа "Соллерс", которая в конце апреля 2024 года продала 0,5% в "Аурусе" компании "Хит Моторз Рус".... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы немного повышаются с началом новой недели. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:11 мск поднялся на 0,22%, до 543,95 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:11 мск поднялся на 0,22%, до 543,95 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,35%,... Британский FTSE 100 прибавил 0,35%,... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) пообещала отреагировать на возможные пошлины США на сталь и алюминий из ЕС, не считая их оправданными. "На данном этапе мы не получили никаких официальных уведомлений о введении таможенных пошлин на товары ЕС. Мы не будем отвечать на общие заявления... "На данном этапе мы не получили никаких официальных уведомлений о введении таможенных пошлин на товары ЕС. Мы не будем отвечать на общие заявления... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,6 пункта (0,796%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2990,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2996,98 (+1,03%) пункта,... читать дальше

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Правительство РФ утвердило изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано 7 февраля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации. Обновленная стратегия... Обновленная стратегия... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,96/101,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи...

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