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В прошлом году объем экспорта Литвы составил 36,7 млрд евро, что на 6,9% меньше, чем в 2023 году (39,4 млрд евро), импорт сократился на 7,8% - до 41,4 млрд евро (против 44,8 млрд евро годом ранее), сообщило сегодня литовское Агентство госданных. Сальдо внешнеторгового... Сальдо внешнеторгового... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2 пункта (0,067%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2972,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2985,04 (+0,5%) пункта,... читать дальше

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Объем проданного из госфонда РФ на этой неделе зерна составил 15,525 тыс. тонн, что на 23,8% меньше, чем на прошлой (20,385 тыс. тонн). Согласно материалам Национальной товарной биржи (НТБ), стоимость проданного зерна снизилась до 208,6 млн рублей с 288,1 млн рублей... Согласно материалам Национальной товарной биржи (НТБ), стоимость проданного зерна снизилась до 208,6 млн рублей с 288,1 млн рублей... читать дальше

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Розничный кредитный портфель российских банков в январе показал отрицательную динамику, в том числе под влиянием сезонного фактора, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму ДКП. Ужесточение условий банковского кредитования,... Ужесточение условий банковского кредитования,... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,05/101,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,7/100,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,95/106,02 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы торгуются без ярко выраженной динамики. Трейдеры изучают корпоративную отчетность и ждут выхода трудовой статистики США, которая может скорректировать их ожидания относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики... читать дальше

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Более 2 тыс. кв.м помещений в исторических зданиях выкупили предприниматели у Москвы в прошлом году, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества. В 2024 году малый и средний бизнес выкупил по преимущественному праву более 2 тыс. кв.м недвижимости в... читать дальше

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Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 февраля на 4,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее ЦБ отразил продажу юаней на 33 млрд рублей из-за зарубежных праздников. До этого Банк России 6 дней не проводил расчеты по операциям с... Ранее ЦБ отразил продажу юаней на 33 млрд рублей из-за зарубежных праздников. До этого Банк России 6 дней не проводил расчеты по операциям с... читать дальше

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Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до уровней, отмечавшихся в конце прошлого года. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,89% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,89% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie... читать дальше

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Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в январе поставила 25 самолетов 17 клиентам по сравнению с 30 лайнерами в первый месяц 2024 года, сообщается в пресс-релизе. В том числе было поставлено 7 A320 Neo и 11 A321 Neo. В том числе было поставлено 7 A320 Neo и 11 A321 Neo. В прошлом месяце компания... В прошлом месяце компания... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-891 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8358% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,01%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,01%... читать дальше

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Цены на британскую жилую недвижимость в январе выросли на 3% в годовом выражении, минимальными темпами с июля, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax. В декабре, согласно пересмотренным данным, подъем составил 3,4%, а не 3,3%, как было объявлено ранее. В... В... читать дальше

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По итогам 4-го квартала выручка американского производителя обуви Skechers USA Inc. выросла на 12,8% и составила $2,21 млрд против $1,96 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре чистая прибыль выросла до... Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре чистая прибыль выросла до... читать дальше

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Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе увеличились на 0,2% - до $3,209 трлн по сравнению с $3,202 трлн в предыдущий месяц, говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в... Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в... читать дальше

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