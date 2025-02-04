04 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|декабрь 2024
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|декабрь 2024
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04 февраля 2025 года 16:35
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-888 на 31 млрд 855 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:33
По итогам 2024 года итальянский производитель спортивных автомобилей - Ferrari N.V. - получил чистую прибыль в размере 1,53 млрд евро по сравнению с 1,26 млрд евро в 2023 году при выручке в 6,68 млрд евро против 5,97 млрд евро годом ранее.
Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:25
Производство вина и коньяка в РФ в 2024 году составило 61 млн декалитров (дал), что на 13,4% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз.
В частности, тихих вин произведено 32,6 млн дал (рост на 8,6%), игристых - 17,6 млн дал (на 24,7%), крепленых - 1,1 млн дал (на... читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:17
Американская платежная система PayPal Holdings в 4-м квартале снизила чистую прибыль на 20%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,121 млрд, или... читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,26 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2919,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,55 (+0,73%) пункта,... читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:08
Государственное объединение "Белорусская железная дорога" (БЖД) в 2024 году перевезло рекордные 1,6 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), сообщило министерство транспорта Белоруссии.
В 2023 году БЖД, по ее данным, перевезла более 1 млн TEU, что в 1,6... читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,42/102,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи...
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04 февраля 2025 года 15:59
Чистый приток трансграничных денежных переводов в адрес физлиц в Армении, полученных из-за рубежа через банковскую систему страны, в 2024 году составил $1,51 млрд против $1,65 млрд за 2023 год, говорится в отчете Центрального банка республики.
Общий приток... читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:53
Министерство финансов России 5 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22... читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:48
Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. получила чистую прибыль в 4-м квартале в размеое $410 млн, или 7 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,37 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Год назад показатель включал в себя... читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:30
В среду, 5 февраля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 16,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:30
В среду, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 февраля 2025 года 15:29
По итогам 2-го квартала 2025 финансового года чистый убыток американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - составил $590 млн, или $1,64 в расчете на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $313 млн ($0,87 в расчете на акцию) за аналогичный... читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:21
Японский производитель бытовой электроники и аккумуляторов для электромобилей Panasonic Corp. готовит реформы в компании, чтобы решить структурные проблемы, в том числе сократить расходы.
Как говорится в пресс-релизе Panasonic, компания нацелена на увеличение чистой... читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:13
Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors прогнозирует чистую прибыль в текущем финансовом году, который завершится в марте, на уровне 35 млрд иен ($225 млн), в то время как ранее ожидалось 144 млрд иен, сообщается в отчетности. Таким образом, прибыль может упасть на 77,4%... читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:05
Нефтяные цены продолжают снижаться днем, а котировки фьючерсов на WTI ускорили падение после сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт из США.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:48 мск составила... читать дальше
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