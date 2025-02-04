.

февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-888 на 31 млрд 855 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

По итогам 2024 года итальянский производитель спортивных автомобилей - Ferrari N.V. - получил чистую прибыль в размере 1,53 млрд евро по сравнению с 1,26 млрд евро в 2023 году при выручке в 6,68 млрд евро против 5,97 млрд евро годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Производство вина и коньяка в РФ в 2024 году составило 61 млн декалитров (дал), что на 13,4% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз. В частности, тихих вин произведено 32,6 млн дал (рост на 8,6%), игристых - 17,6 млн дал (на 24,7%), крепленых - 1,1 млн дал (на... В частности, тихих вин произведено 32,6 млн дал (рост на 8,6%), игристых - 17,6 млн дал (на 24,7%), крепленых - 1,1 млн дал (на... читать дальше

.

Американская платежная система PayPal Holdings в 4-м квартале снизила чистую прибыль на 20%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,121 млрд, или... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,121 млрд, или... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,26 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2919,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,55 (+0,73%) пункта,... читать дальше

.

Государственное объединение "Белорусская железная дорога" (БЖД) в 2024 году перевезло рекордные 1,6 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), сообщило министерство транспорта Белоруссии. В 2023 году БЖД, по ее данным, перевезла более 1 млн TEU, что в 1,6... В 2023 году БЖД, по ее данным, перевезла более 1 млн TEU, что в 1,6... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,42/102,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи...

.

Чистый приток трансграничных денежных переводов в адрес физлиц в Армении, полученных из-за рубежа через банковскую систему страны, в 2024 году составил $1,51 млрд против $1,65 млрд за 2023 год, говорится в отчете Центрального банка республики. Общий приток... Общий приток... читать дальше

.

Министерство финансов России 5 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22... Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22... читать дальше

.

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. получила чистую прибыль в 4-м квартале в размеое $410 млн, или 7 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,37 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Год назад показатель включал в себя... читать дальше

.

В среду, 5 февраля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 16,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

В среду, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

По итогам 2-го квартала 2025 финансового года чистый убыток американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - составил $590 млн, или $1,64 в расчете на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $313 млн ($0,87 в расчете на акцию) за аналогичный... читать дальше

.

Японский производитель бытовой электроники и аккумуляторов для электромобилей Panasonic Corp. готовит реформы в компании, чтобы решить структурные проблемы, в том числе сократить расходы. Как говорится в пресс-релизе Panasonic, компания нацелена на увеличение чистой... Как говорится в пресс-релизе Panasonic, компания нацелена на увеличение чистой... читать дальше

.

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors прогнозирует чистую прибыль в текущем финансовом году, который завершится в марте, на уровне 35 млрд иен ($225 млн), в то время как ранее ожидалось 144 млрд иен, сообщается в отчетности. Таким образом, прибыль может упасть на 77,4%... читать дальше

.

Нефтяные цены продолжают снижаться днем, а котировки фьючерсов на WTI ускорили падение после сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт из США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:48 мск составила... Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:48 мск составила... читать дальше

.