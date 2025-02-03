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Совет директоров "Северстали" рекомендовал не распределять дивиденды за IV квартал 2024 года, говорится в сообщении компании. "В соответствии с нашей дивидендной политикой и с учетом предыдущих выплат, в ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не... "В соответствии с нашей дивидендной политикой и с учетом предыдущих выплат, в ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) до уровня byААА со стабильным прогнозом. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную... читать дальше

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Экспорт пшеницы из России в феврале, с учетом поставок в ЕАЭС, может составить 2,2-2,3 млн тонн, что в два раза ниже, чем в феврале прошлого года (4,4 млн тонн), и станет самым низким с февраля 2020 года (1,9 млн тонн), прогнозирует аналитический центр... читать дальше

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Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2025 г. составила 93,1 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Грузооборот за январь 2025 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и... Грузооборот за январь 2025 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и... читать дальше

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Инфляция в Казахстане в январе составила 1,1%, ускорившись с 0,9% в декабре, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. В годовом исчислении январская инфляция составила 8,9%, ускорившись по сравнению с 8,6% в декабре... В годовом исчислении январская инфляция составила 8,9%, ускорившись по сравнению с 8,6% в декабре... читать дальше

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Правительство РФ включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщается в пресс-релизе кабмина. Постановление, которое вносит изменения в... Постановление, которое вносит изменения в... читать дальше

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Банк России 31 января не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 30 января, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Ранее, 30 января, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других... Это обычная ситуация для выходных дней в России и других... читать дальше

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Майнеры теперь могут отчитываться о добытой цифровой валюте в Федеральную налоговую службу (ФНС) онлайн, через личный кабинет налогоплательщика, говорится в сообщении ФНС. Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной... Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной... читать дальше

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Национальный банк Казахстана по итогам января продал валюту на 244 млрд тенге в рамках механизма зеркалирования покупки золота в резерв, а затем продажи его на внешних рынках, сообщила пресс-служба макрорегулятора. "В январе Национальным банком было принято решение о... "В январе Национальным банком было принято решение о... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до -194,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" в 2025 году, как ожидается, вырастет на уровень инфляции, заявил гендиректор компании Сергей Александровский. "2025 год, наверное, можно охарактеризовать как год стабилизации. В 2025 году мы прогнозируем для себя изменения... "2025 год, наверное, можно охарактеризовать как год стабилизации. В 2025 году мы прогнозируем для себя изменения... читать дальше

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Китайский юань активно растет в начале торгов на Московской бирже; рубль заметно снижается на первых торгах нового месяца. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4425 руб. (+8,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4425 руб. (+8,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,78/102,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи...

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В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы демонстрируют минорный настрой на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок под давлением инициированных США "торговых войн", несмотря на растущие цены на нефть. Американские... Американские... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2025 года составил 53,1 пункта, заметно поднявшись с декабрьских 50,8 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Как показали последние данные, январские темпы роста в секторе оказались самыми быстрыми с июля 2024 года... читать дальше

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Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе 2025 года составил 1,205 млрд кубометров, несколько уступая прошлогоднему показателю (1,345 млрд куб. м), свидетельствуют данные биржи. Тем не менее, в другие годы текущего... Тем не менее, в другие годы текущего... читать дальше

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