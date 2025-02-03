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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
ЦБ за год получил более 2000 жалоб на начисление процентов по вкладам
Банк России в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные - ненадлежащего информирования по условиям. Об этом "Ведомостям"...
 
В кредитной истории будет учитываться рассрочка от 60 тыс.
Власти договорились начать регулирование рассрочки с суммы в 60 тыс. рублей, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил: информация о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будет передаваться в БКИ и...
 
Условия субсидирования ставки по льготным кредитным программам обновят
Максимальный размер субсидии из бюджета по программе льготных займов для малого и среднего бизнеса ("1764" - названа по номеру постановления правительства), которую реализует Минэкономразвития, будет ограничен 6% в период действия ключевой ставки...
 
03 февраля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне январь 2025
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии январь 2025
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США январь 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
03 февраля 2025 года 11:23
Совет директоров "Северстали" рекомендовал не распределять квартальные дивиденды
Совет директоров "Северстали" рекомендовал не распределять дивиденды за IV квартал 2024 года, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с нашей дивидендной политикой и с учетом предыдущих выплат, в ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 11:16
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Банка ВТБ (Беларусь) до уровня byAAA
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) до уровня byААА со стабильным прогнозом. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 11:08
РФ в феврале снизит экспорт пшеницы вдвое, цены на нее продолжат расти, прогнозируют в "Русагротрансе"
Экспорт пшеницы из России в феврале, с учетом поставок в ЕАЭС, может составить 2,2-2,3 млн тонн, что в два раза ниже, чем в феврале прошлого года (4,4 млн тонн), и станет самым низким с февраля 2020 года (1,9 млн тонн), прогнозирует аналитический центр...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 11:00
В январе грузооборот на сети "РЖД" вырос на 6,2% в годовом сравнении
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2025 г. составила 93,1 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за январь 2025 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 10:53
Инфляция в Казахстане в январе ускорилась до 1,1%
Инфляция в Казахстане в январе составила 1,1%, ускорившись с 0,9% в декабре, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

В годовом исчислении январская инфляция составила 8,9%, ускорившись по сравнению с 8,6% в декабре...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 10:45
Производители сливочного масла и яиц освобождены от допвыплат ритейлерам
Правительство РФ включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщается в пресс-релизе кабмина.

Постановление, которое вносит изменения в...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 10:37
ЦБ РФ 31 января не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников
Банк России 31 января не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее, 30 января, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и других...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 10:29
Майнеры смогут отчитываться о полученной цифровой валюте в ФНС онлайн
Майнеры теперь могут отчитываться о добытой цифровой валюте в Федеральную налоговую службу (ФНС) онлайн, через личный кабинет налогоплательщика, говорится в сообщении ФНС.

Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 10:22
Нацбанк Казахстана в январе продал валюту на 244 млрд тенге для зеркалирования покупок золота
Национальный банк Казахстана по итогам января продал валюту на 244 млрд тенге в рамках механизма зеркалирования покупки золота в резерв, а затем продажи его на внешних рынках, сообщила пресс-служба макрорегулятора.

"В январе Национальным банком было принято решение о...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -194,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до -194,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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03 февраля 2025 года 10:15
Стоимость авиабилетов "Аэрофлота" вырастет в 2025 г. на уровне инфляции
Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" в 2025 году, как ожидается, вырастет на уровень инфляции, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"2025 год, наверное, можно охарактеризовать как год стабилизации. В 2025 году мы прогнозируем для себя изменения...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 10:09
Юань активно растет в начале торгов на Московкой бирже
Китайский юань активно растет в начале торгов на Московской бирже; рубль заметно снижается на первых торгах нового месяца.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4425 руб. (+8,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на...
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03 февраля 2025 года 10:05
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 96,78/102,86 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,78/102,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи...
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03 февраля 2025 года 10:04
Основная сессия на Мосбирже началась снижением индексов
В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы демонстрируют минорный настрой на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок под давлением инициированных США "торговых войн", несмотря на растущие цены на нефть.

Американские...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 09:55
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 53,1 пункта с 50,8 пункта в декабре
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2025 года составил 53,1 пункта, заметно поднявшись с декабрьских 50,8 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Как показали последние данные, январские темпы роста в секторе оказались самыми быстрыми с июля 2024 года...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 09:47
Объем торгов газом на СПбМТСБ в январе сократился всего на 10%
Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе 2025 года составил 1,205 млрд кубометров, несколько уступая прошлогоднему показателю (1,345 млрд куб. м), свидетельствуют данные биржи.

Тем не менее, в другие годы текущего...    читать дальше
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