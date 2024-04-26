ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 92,1314 руб., курс евро - в размере 98,7079 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 98,7079 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,39 коп.

26 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 92,1314 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,44 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 63621,510 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,047 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,83 коп. и составил 12,5785 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5375 руб., максимальный - 12,702 руб. Было заключено 35247 сделок. Объем торгов составил 65359,07... Минимальный курс юаня составил 12,5375 руб., максимальный - 12,702 руб. Было заключено 35247 сделок. Объем торгов составил 65359,07...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса МосБиржи на 0,2% и почти не изменившимся индексом РТС, завершил рабочую субботу без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,47% и составил 3465,85 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,47% и составил 3465,85 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился... Индекс РТС к 18:50 мск снизился... читать дальше

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МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра") выплатило налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) на сумму 1,07 млн евро, говорится в финотчетности компании. В нем уточняется, что компания воспользовалась возможностью... В нем уточняется, что компания воспользовалась возможностью... читать дальше

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В 1-м квартале чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ выросла почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 134,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка котируемых финансовых... Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка котируемых финансовых... читать дальше

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В Госдуму внесён проект закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки. Соответствующий проект закона (615003-8) внесён представителями всех пяти думских фракций и размещен в законодательной базе... читать дальше

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В 1-м квартале чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ составил 55,469 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 179,3 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка СКФ выросла на 14,3% - до 28,4 млн руб. Выручка СКФ выросла на 14,3% - до 28,4 млн руб. Прочие доходы СКФ в 1-м квартале... Прочие доходы СКФ в 1-м квартале... читать дальше

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Чистая прибыль автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по МСФО в 2023 году выросла в 8,8 раза - до 882 млн рублей, сообщила компания. Выручка увеличилась на 30% - до 19,96 млрд руб., себестоимость - на 27% - до 16,97 млрд... Выручка увеличилась на 30% - до 19,96 млрд руб., себестоимость - на 27% - до 16,97 млрд... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 6 мая составит 3 тыс. 386 рублей против 3 тыс. 443 рубля (действует по 5 мая включительно), сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 1,7%. Пошлина на ячмень упадет до 153,6 рубля с 440,7 рубля за тонну, на... Пошлина на ячмень упадет до 153,6 рубля с 440,7 рубля за тонну, на... читать дальше

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АО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 134,136 млн рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка... Выручка... читать дальше

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Цены на нефть Urals FOB в апреле (по итогам 26 дней) колеблются в диапазоне $72,95-73,4 за баррель по сравнению с $68-68,4 за барр. в марте, а дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз,... читать дальше

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EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла в 2023 г. на 24,2% по сравнению с 2022 г., до 814,6 млрд руб. на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами, сказано в отчете эмитента. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 27% по сравнению с 25,2% годом... Рентабельность по EBITDA увеличилась до 27% по сравнению с 25,2% годом... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва. Во вторник, 30 апреля, в России праздник - Праздник Весны и Труда. Во вторник, 30 апреля, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В... В... читать дальше

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ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило 1-й квартал 2024 года с чистой прибылью по РСБУ в размере 17,179 млрд рублей. Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-марте 190,492 млрд рублей. Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-марте 190,492 млрд рублей. Сравнительные данные за первый квартал 2023 года в отчетности... Сравнительные данные за первый квартал 2023 года в отчетности... читать дальше

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7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-699 на 53 млрд 868,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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