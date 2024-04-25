Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,6842 руб.

Минимальный курс евро составил 98,2825 руб., максимальный - 99,2625 руб. Было заключено 10602 сделки. Объем торгов составил 42871,87 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,655 руб. за евро.

25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,04 коп. и составил 98,6842 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,59 коп. и составил 12,6716 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6435 руб., максимальный - 12,719 руб. Было заключено 64114 сделок. Объем торгов составил 144982,76... Минимальный курс юаня составил 12,6435 руб., максимальный - 12,719 руб. Было заключено 64114 сделок. Объем торгов составил 144982,76...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,04 коп. и составил 98,6842 руб. Минимальный курс евро составил 98,2825 руб., максимальный - 99,2625 руб. Было заключено 10602 сделки. Объем торгов составил 42871,87... Минимальный курс евро составил 98,2825 руб., максимальный - 99,2625 руб. Было заключено 10602 сделки. Объем торгов составил 42871,87...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36,68 коп. и составил 92,1271 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,915 руб., максимальный - 92,5325 руб. Было заключено 17774 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,915 руб., максимальный - 92,5325 руб. Было заключено 17774 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и умеренной просадки нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%,... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%,... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае, как и 11 предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 29,8%, до 2 тыс. 389,6 рубля с 3 тыс. 403,9 рубля в апреле. Расчеты пошлин представил Минсельхоз. Расчеты пошлин представил Минсельхоз. Индикативные цены, исходя... Индикативные цены, исходя... читать дальше

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Глобальные цены на сырье стабилизировались после спада, сыгравшего важную роль в замедлении темпов инфляции в прошлом году, и это может усложнить задачу мировых центробанков в плане быстрого снижения ставок, говорится обзоре Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets... читать дальше

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Акционеры банка "Санкт-Петербург" приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении кредитной организации. На выплату дивидендов банк направит 10,4... На выплату дивидендов банк направит 10,4... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с ведомствами вопрос об отмене экспортных пошлин на некоторые виды рыбной продукции, но обратил внимание на то, что эта мера не должна негативно отразиться на внутреннем рынке. "Конечно, они не должны быть такими совсем... "Конечно, они не должны быть такими совсем... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. "Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета и затем в приоритетном... "Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета и затем в приоритетном... читать дальше

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Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) в 2023 году получил чистый убыток по МСФО в размере 609 млн рублей против 654 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщается в отчете предприятия. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, чистый убыток по итогам... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, чистый убыток по итогам... читать дальше

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Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг после публикации данных о худшем, чем ожидалось, росте американской экономики в первом квартале. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск подешевели на $0,55 (0,62%), до... Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск подешевели на $0,55 (0,62%), до... читать дальше

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Банк России вводит новый лимит на балансовые открытые валютные позиции (ОВП) банков в размере 50% от капитала, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, ЦБ вводит новые критерии фиктивного и ненадежного хеджирования валютного риска. Кроме того, ЦБ вводит новые критерии фиктивного и ненадежного хеджирования валютного риска. "Эти меры призваны лучше... "Эти меры призваны лучше... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,48 коп. и составил 12,6685 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6395 руб., максимальный - 12,7155 руб. Было заключено 39492 сделки. Объем торгов составил 86645,75... Минимальный курс юаня составил 12,6395 руб., максимальный - 12,7155 руб. Было заключено 39492 сделки. Объем торгов составил 86645,75...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 39,64 коп. и составил 92,1084 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,88 руб., максимальный - 92,4925 руб. Было заключено 9172 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,88 руб., максимальный - 92,4925 руб. Было заключено 9172 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Создание Фонда развития инфраструктуры требует серьезной юридической и финансовой проработки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Что касается создания нового фонда (развития инфраструктуры), тема интересная, но она, Владимир Владимирович, требует очень серьезной... "Что касается создания нового фонда (развития инфраструктуры), тема интересная, но она, Владимир Владимирович, требует очень серьезной... читать дальше

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Национальная система платежных карт (НСПК) прорабатывает возможность во второй половине 2024 года существенно увеличить штрафы за нарушение стандартов платежной системы "Мир" в части фрод-мониторинга, чтобы стимулировать банки совершенствовать свои антифрод-процедуры, сообщил... читать дальше

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