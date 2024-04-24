Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -64,4 млрд руб.

24 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 апреля по данным на начало операционного дня выросло до -64,4 млрд руб.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о 50 тысячах чиновников, привлеченных за 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупционные действия, и более 500, уволенных в связи с утратой доверия. "Почти 50 тысяч должностных лиц по актам прокурорского... "Почти 50 тысяч должностных лиц по актам прокурорского... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. упала на 21% и составила $455 млн по сравнению с $576 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,45 с $0,57. Показатель ухудшился в связи с... читать дальше

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Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 г. снизилась на 4% к уровню 2022 г., до 37,8 млрд руб. с 39,4 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Выручка выросла в прошлом году на 5,7%, достигнув 172 млрд руб. Выручка выросла в прошлом году на 5,7%, достигнув 172 млрд руб. Показатель EBITDA сократился в 2023 г. на 25% и... Показатель EBITDA сократился в 2023 г. на 25% и... читать дальше

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Несмотря на долгую историю и широкую распространенность санкций как инструмента международного влияния и принуждения, результаты применения санкций остаются в существенной мере неоднозначными. Об этом говорится в докладе "Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на... читать дальше

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Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, в первом квартале увеличила выручку на 7,2% и подтвердила прогноз на весь текущий год. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте 2024 года составила 8,18 млрд евро по сравнению с 7,63... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте 2024 года составила 8,18 млрд евро по сравнению с 7,63... читать дальше

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Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте снизилась вдвое... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте снизилась вдвое... читать дальше

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Группа "Южуралзолото" (ЮГК) в 2023 году увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", накануне ожидали этот показатель в диапазоне 28-31 млрд рублей. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", накануне ожидали этот показатель в диапазоне 28-31 млрд рублей. Выручка увеличилась на 19%, до 67,8 млрд рублей, за... Выручка увеличилась на 19%, до 67,8 млрд рублей, за... читать дальше

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Почти 30 тыс. первичных договоров зарегистрировали с применением эскроу-счетов в Москве в январе-марте 2024 года, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра. "Всего в январе-марте 2024 года зарегистрировано 29 112 первичных договоров с использованием... "Всего в январе-марте 2024 года зарегистрировано 29 112 первичных договоров с использованием... читать дальше

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Профицит госбюджета Азербайджана в 1-м квартале 2024 года составил 821,4 млн манатов, или 0,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщили "Интерфаксу-Азербайджан" в Минфине. Согласно данным Минфина, доходы госбюджета в январе-марте составили 9 млрд 234,3 млн манатов... Согласно данным Минфина, доходы госбюджета в январе-марте составили 9 млрд 234,3 млн манатов... читать дальше

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Евро и доллар США активно дешевеют на Московской бирже в среду утром; евро опустился ниже 99 руб. впервые с 3 апреля, доллар торгуется по направлению к 92 руб. на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами апреля. Курс евро составил 98,98 руб./EUR1 в... Курс евро составил 98,98 руб./EUR1 в... читать дальше

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Японский производитель электродвигателей Nidec Corp. в четвертом финансовом квартале (январь-март) сократил чистый убыток почти в три раза, однако разочаровал инвесторов, ожидавших прибыли. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил 20,5 млрд иен... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил 20,5 млрд иен... читать дальше

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"Роснефть" предлагает на полгода ввести мораторий на обнуление топливного демпфера, а также исключить норму о полном отсутствии выплат в случае превышения цены отсечения лишь по одному из видов нефтепродуктов - бензину или дизтопливу. Как пишет газета "Коммерсант", такое... читать дальше

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Биржевой оператор Deutsche Boerse AG увеличил чистую прибыль в первом квартале на 5%, выручку - на 16%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила 497,6 млн евро против 473,3 млн евро за аналогичный период 2023 года.... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила 497,6 млн евро против 473,3 млн евро за аналогичный период 2023 года.... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,62 пункта (0,134%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3434,8 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,84 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,84 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 23 апреля на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильной ситуации на рынке хлеба. Как сообщает ведомство, ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, держится на особом контроле. Как сообщает ведомство, ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, держится на особом контроле. По данным на 17 апреля, отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в... По данным на 17 апреля, отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в... читать дальше

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