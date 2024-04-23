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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 24 апреля в размере 99,5609 руб.
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23 апреля 2024 года 16:22
ЦБ РФ установил курс евро с 24 апреля в размере 99,5609 руб.
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23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 99,5609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,61 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 99,5609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,61 коп. Это автоматическое сообщение.
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"Северсталь" 1-м квартале 2024 года увеличила EBITDA на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 65,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 64 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA... читать дальше
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