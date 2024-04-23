Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,5263 руб.

Минимальный курс евро составил 99,3075 руб., максимальный - 99,7 руб. Было заключено 3934 сделки. Объем торгов составил 13164,14 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,3525 руб. за евро.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,91 коп. и составил 99,5263 руб.

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Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой уровень безработицы в РФ в 3,0% на всем прогнозном горизонте 2024-2027 годов, сообщил журналистам представитель министерства. Как сообщалось, Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры... читать дальше

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Государственный долг Азербайджана на 1 апреля 2024 года оценивается в 25 млрд 778,2 млн манатов ($15 млрд 163,6 млн по текущему курсу), сообщил Минфин страны. На 1 января госдолг составлял 26 млрд 850,4 млн манатов, или 21,8% ВВП. Таким образом, за первые 3 месяца этого... На 1 января госдолг составлял 26 млрд 850,4 млн манатов, или 21,8% ВВП. Таким образом, за первые 3 месяца этого... читать дальше

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Минэкономразвития России прогнозирует сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $27,9 млрд, сообщил журналистам представитель министерства. Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры макропрогноза на 2024-2027... читать дальше

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3 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-695 на 156 млрд 254,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. (GE), которое теперь отчитывается вместо нее, опубликовало отчетность за 1-й квартал. Как говорится в пресс-релизе, в январе-марте чистая прибыль с учетом выделенного 2 апреля из GE подразделения GE... Как говорится в пресс-релизе, в январе-марте чистая прибыль с учетом выделенного 2 апреля из GE подразделения GE... читать дальше

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ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7003,45 (-131,17) руб./грамм; на серебро - 83,19 (-1,48) руб./грамм; на платину - 2780,44 (-7,81) руб./грамм; на палладий - 3047,39 (+34,28) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Стоимость российской нефти при поставках на экспорт в ближайшие 4 года в базовом сценарии ожидается в $65 за баррель, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры... Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры... читать дальше

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Первое снижение ключевой процентной ставки Банка Англии случится лишь через какое-то время, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл. По его словам, со времени последнего заседания ЦБ, когда он голосовал за сохранение ставки, в экономике Великобритании не... По его словам, со времени последнего заседания ЦБ, когда он голосовал за сохранение ставки, в экономике Великобритании не... читать дальше

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Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025-2027 гг. на уровне 2,3-2,4% в год, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 гг. на заседании правительства. Рост инвестиций, по его словам,... Рост инвестиций, по его словам,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 93,2918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 99,5609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin сократил чистую прибыль и увеличил выручку в 1-м квартале 2024 года, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Как говорится в сообщении компании, выручка в январе-марте составила $17,2 млрд по... Как говорится в сообщении компании, выручка в январе-марте составила $17,2 млрд по... читать дальше

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Минэкономразвития прогнозирует на этот год инфляцию в РФ на уровне 5,1%, заявил во вторник на заседании правительства министр Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы. Таким образом, министерство повысило свой прогноз по инфляции... Таким образом, министерство повысило свой прогноз по инфляции... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,44 пункта (0,76%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3452,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3487,43 (+0,24%) пункта,... читать дальше

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"Северсталь" 1-м квартале 2024 года увеличила EBITDA на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 65,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 64 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA... Рентабельность по EBITDA... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,71/95,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи...

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