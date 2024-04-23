23 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|апрель 2024
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|март 2024
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23 апреля 2024 года 17:09
Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой уровень безработицы в РФ в 3,0% на всем прогнозном горизонте 2024-2027 годов, сообщил журналистам представитель министерства. Как сообщалось, Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры... читать дальше
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23 апреля 2024 года 17:02
Государственный долг Азербайджана на 1 апреля 2024 года оценивается в 25 млрд 778,2 млн манатов ($15 млрд 163,6 млн по текущему курсу), сообщил Минфин страны.
На 1 января госдолг составлял 26 млрд 850,4 млн манатов, или 21,8% ВВП. Таким образом, за первые 3 месяца этого... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:55
Минэкономразвития России прогнозирует сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $27,9 млрд, сообщил журналистам представитель министерства. Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры макропрогноза на 2024-2027... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:50
3 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-695 на 156 млрд 254,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:49
GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. (GE), которое теперь отчитывается вместо нее, опубликовало отчетность за 1-й квартал.
Как говорится в пресс-релизе, в январе-марте чистая прибыль с учетом выделенного 2 апреля из GE подразделения GE... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7003,45 (-131,17) руб./грамм; на серебро - 83,19 (-1,48) руб./грамм; на платину - 2780,44 (-7,81) руб./грамм; на палладий - 3047,39 (+34,28) руб./грамм.
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23 апреля 2024 года 16:42
Стоимость российской нефти при поставках на экспорт в ближайшие 4 года в базовом сценарии ожидается в $65 за баррель, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.
Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:35
Первое снижение ключевой процентной ставки Банка Англии случится лишь через какое-то время, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл.
По его словам, со времени последнего заседания ЦБ, когда он голосовал за сохранение ставки, в экономике Великобритании не... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:28
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025-2027 гг. на уровне 2,3-2,4% в год, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 гг. на заседании правительства.
Рост инвестиций, по его словам,... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:22
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 93,2918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,99 коп.
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23 апреля 2024 года 16:22
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 99,5609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,61 коп.
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23 апреля 2024 года 16:22
Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin сократил чистую прибыль и увеличил выручку в 1-м квартале 2024 года, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.
Как говорится в сообщении компании, выручка в январе-марте составила $17,2 млрд по... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:15
Минэкономразвития прогнозирует на этот год инфляцию в РФ на уровне 5,1%, заявил во вторник на заседании правительства министр Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы.
Таким образом, министерство повысило свой прогноз по инфляции... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,44 пункта (0,76%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3452,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3487,43 (+0,24%) пункта,... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:08
"Северсталь" 1-м квартале 2024 года увеличила EBITDA на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 65,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 64 млрд рублей.
Рентабельность по EBITDA... читать дальше
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23 апреля 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,71/95,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи...
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