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Американский банк Regions Financial в первом квартале снизил чистую прибыль почти на 40%, при этом результат оказался хуже ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе банка, в январе-марте 2024 года он получил прибыль в размере $368 млн, или 37 центов в расчете на... Как сообщается в пресс-релизе банка, в январе-марте 2024 года он получил прибыль в размере $368 млн, или 37 центов в расчете на... читать дальше

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Доходность государственных облигаций США снижается в пятницу на фоне рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 5,4 базисного пункта (б.п.), составив 4,577%. Показатель для двухлетних бумаг уменьшился на... Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 5,4 базисного пункта (б.п.), составив 4,577%. Показатель для двухлетних бумаг уменьшился на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и облигаций компании на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом, сняло статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся", сообщается в... читать дальше

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Экспорт пшеницы из РФ в этом сезоне (2023/2024 сельхозгод) будет рекордным и впервые превысит половину собранного в прошлом году урожая, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "В этом сезоне будет рекорд по экспорту пшеницы. Впервые экспорт... "В этом сезоне будет рекорд по экспорту пшеницы. Впервые экспорт... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. австралийская нефтегазовая компания Santos Ltd. сократила добычу углеводородов на 2% относительно аналогичного периода прошлого года - до 21,8 млн баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в отчетности. Объем продаж уменьшился на 3% и составил 23,2... Объем продаж уменьшился на 3% и составил 23,2... читать дальше

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Российские банки в марте ускорили рост ипотечного портфеля до 1,2% Российские банки, по предварительным данным, в марте ускорили рост ипотечного портфеля до 1,2% после прироста на 0,8% в феврале, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Выдачи в марте увеличились на 34%, до 447 млрд руб. против 333 млрд руб. в... Выдачи в марте увеличились на 34%, до 447 млрд руб. против 333 млрд руб. в... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на опасениях эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, ряд представителей Федеральной резервной системы на этой неделе заявили, что у... Кроме того, ряд представителей Федеральной резервной системы на этой неделе заявили, что у... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,32 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3457,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3464,11 (+0,24%) пункта, минимальное - 3451,79... читать дальше

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Чистая прибыль банковского сектора РФ по РСБУ в марте составила 270 млрд рублей, что соответствует уровню февраля (275 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банков РФ. В марте доходность на капитал банковского сектора составила около 22% (примерно 23%... В марте доходность на капитал банковского сектора составила около 22% (примерно 23%... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,44/104,52 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,28/96,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,5/95,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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В марте средства компаний в российских банках сократились на 1,6% (на 0,9 трлн рублей) после роста на 1% в феврале, говорится в обзоре банковского сектора ЦБ РФ. Снижение произошло в основном в последнюю декаду месяца из-за перечисления налогов в бюджет, в том числе... Снижение произошло в основном в последнюю декаду месяца из-за перечисления налогов в бюджет, в том числе... читать дальше

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ЦБ РФ отмечает ускорение темпов роста корпоративного портфеля в марте до значительных 1,8% после сдержанных темпов января (-0,1%) и февраля (+0,6%), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Почти весь рост пришелся на рублевые кредиты (+1,3 трлн... Почти весь рост пришелся на рублевые кредиты (+1,3 трлн... читать дальше

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В 1-м квартале объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая упал на 26,1% относительно того же периода прошлого года и составил 301,67 млрд юаней ($42,5 млрд), по данным министерства торговли страны. При этом приток средств в высокотехнологичный... читать дальше

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Евросоюзу (ЕС) по-прежнему необходимо импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) для того, чтобы избежать энергетического шока, даже несмотря на призывы ряда государств-членов запретить закупки топлива в РФ, сообщило Агентство по сотрудничеству регуляторов... читать дальше

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