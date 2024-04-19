19 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|март 2024
|09:00
|Цены производителей в Германии
|март 2024
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19 апреля 2024 года 14:14
Американский банк Regions Financial в первом квартале снизил чистую прибыль почти на 40%, при этом результат оказался хуже ожиданий экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе банка, в январе-марте 2024 года он получил прибыль в размере $368 млн, или 37 центов в расчете на... читать дальше
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19 апреля 2024 года 14:05
Доходность государственных облигаций США снижается в пятницу на фоне рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 5,4 базисного пункта (б.п.), составив 4,577%. Показатель для двухлетних бумаг уменьшился на... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:54
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и облигаций компании на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом, сняло статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся", сообщается в... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:46
Экспорт пшеницы из РФ в этом сезоне (2023/2024 сельхозгод) будет рекордным и впервые превысит половину собранного в прошлом году урожая, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
"В этом сезоне будет рекорд по экспорту пшеницы. Впервые экспорт... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:33
В 1-м квартале т.г. австралийская нефтегазовая компания Santos Ltd. сократила добычу углеводородов на 2% относительно аналогичного периода прошлого года - до 21,8 млн баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в отчетности.
Объем продаж уменьшился на 3% и составил 23,2... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:25
Российские банки, по предварительным данным, в марте ускорили рост ипотечного портфеля до 1,2% после прироста на 0,8% в феврале, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Выдачи в марте увеличились на 34%, до 447 млрд руб. против 333 млрд руб. в... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:17
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на опасениях эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Кроме того, ряд представителей Федеральной резервной системы на этой неделе заявили, что у... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,32 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3457,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3464,11 (+0,24%) пункта, минимальное - 3451,79... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:10
Чистая прибыль банковского сектора РФ по РСБУ в марте составила 270 млрд рублей, что соответствует уровню февраля (275 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банков РФ.
В марте доходность на капитал банковского сектора составила около 22% (примерно 23%... читать дальше
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19 апреля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,44/104,52 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на...
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19 апреля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,28/96,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 апреля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,5/95,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...
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19 апреля 2024 года 13:03
В марте средства компаний в российских банках сократились на 1,6% (на 0,9 трлн рублей) после роста на 1% в феврале, говорится в обзоре банковского сектора ЦБ РФ.
Снижение произошло в основном в последнюю декаду месяца из-за перечисления налогов в бюджет, в том числе... читать дальше
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19 апреля 2024 года 12:55
ЦБ РФ отмечает ускорение темпов роста корпоративного портфеля в марте до значительных 1,8% после сдержанных темпов января (-0,1%) и февраля (+0,6%), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Почти весь рост пришелся на рублевые кредиты (+1,3 трлн... читать дальше
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19 апреля 2024 года 12:47
В 1-м квартале объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая упал на 26,1% относительно того же периода прошлого года и составил 301,67 млрд юаней ($42,5 млрд), по данным министерства торговли страны. При этом приток средств в высокотехнологичный... читать дальше
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19 апреля 2024 года 12:39
Евросоюзу (ЕС) по-прежнему необходимо импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) для того, чтобы избежать энергетического шока, даже несмотря на призывы ряда государств-членов запретить закупки топлива в РФ, сообщило Агентство по сотрудничеству регуляторов... читать дальше
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