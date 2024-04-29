Что нового готовит россиянам май

29 апреля. FINMARKET.RU - Последний месяц весны для россиян традиционно начнется с майских праздников - в этом году выходные придутся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). В среду, 8 мая, россиян ждет сокращенный рабочий день. Также с начала месяца начнет действовать расширенная программа бесплатной газификации в СНТ, а лимит переводов без комиссии между своими счетами увеличат. Об этом пишут "Известия"

В мае начнет действовать обновленный стандарт Банка России для негосударственных пенсионных фондов. Теперь граждане смогут в течение 14 дней без потерь расторгнуть договор с такой организацией - ранее период охлаждения был добровольным и НПФ сам решал, оставлять ли такую возможность.

Кроме того, теперь клиентам перед заключением договора будут предоставлять больше сведений, в том числе и о гарантиях, которые дает НПФ на случай аннулирования лицензии или банкротства. Фонд должен отчитываться об итогах финансовой деятельности, связанной с полученными вложениями, и компенсировать их при убытках. Потенциальный вкладчик сможет заранее узнать точную сумму возмещения и подробный порядок проведения выплат. Также НПФ не сможет уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата.

В 2023 году президент России Владимир Путин одобрил изменения в ст. 29 федерального закона "О банках и банковской деятельности" (ФЗ № 395-I от 02.12.1990), предусматривающие повышение лимита переводов через систему быстрых платежей (СБП). Изменения вступают в силу с 1 мая этого года, граждане смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. До этого ограничение таких онлайн-переводов составляло 100 тыс. рублей.

Увеличенный лимит будет действовать только на онлайн-переводы через СБП по номеру телефона и номеру счета. Пользоваться услугой получится у клиентов более чем 200 банков. При этом новые правила не распространяются на переводы, которые человек совершает в отделениях банка, а также на перечисления по номеру карты.

Налог на доходы физических лиц обычно уплачивается автоматически - он удерживается с заработной платы. Но в некоторых случаях гражданину необходимо самостоятельно рассчитать сумму платежа и подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). О полученных в 2023 году доходах следует отчитаться не позднее 2 мая 2024 года. Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

Отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею от 4 тыс. до 15 тыс. рублей или получил прибыль от зарубежных источников. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть наказан штрафом, также ему могут начислить пени.

С 1 мая маркировка красной и черной икры станет обязательной, а те, кто осуществляет ввод такого товара в оборот рынка, будут обязаны наносить средства идентификации на упаковку и предоставлять сведения в систему "Честный знак".

С начала месяца для крупных торговых сетей будет запущен разрешительный режим на кассах для молочной продукции и упакованной воды, на остальных продавцов нововведение распространится с 1 сентября. Раньше магазины сами должны были следить за сроками годности и маркировкой продукции, теперь система на кассе будет предупреждать продавца о проблеме. Такой режим уже стартовал для табачной продукции и пива в кегах.

Также с начала месяца в три раза вырастет размер акциза на игристые вина, включая российское шампанское, - до 141 рубля за литр, а также вино - до 108 рублей за литр. Крупные российские производители уже уведомили дистрибьюторов и продавцов о росте цен на свои продукты. Рост может составить от 7 до 35% в зависимости от конкретного наименования.

С 3 мая расширят список тех, чьи коммунальные долги нельзя перепродать коллекторам. Избавиться таким образом от долгов, накопленных жильцами, теперь не смогут наймодатели жилых помещений по договорам соцнайма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также по договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда. Их сделки по продажам долгов жильцов коллекторам признают ничтожными.

На первую декаду мая выпадает начисление всех важных социальных выплат - пенсий и пособий. Их досрочная выплата в конце апреля, как это было в 2023 и 2022 годах, не предусмотрена. Таким образом, те, кому пенсия приходит 3 мая, получат ее день в день, получателям 4 и 5 мая средства начислят 3 мая, а в некоторых почтовых отделениях деньги можно будет забрать и утром 4 мая. Те, кто получает пенсию 6-8 мая, могут рассчитывать на ее выплату день в день, а получателям 9-12 мая средства придут 7-8 мая.

С 13 мая выплата пенсий будет осуществляться по стандартному графику. Основными днями выплаты большинства детских пособий станут 3-е, 5-е и 8-е числа месяца. Если начисление выпадает на выходной или праздничный день, то пособие придет чуть раньше - предыдущим рабочим днем.