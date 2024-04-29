Рост ВВП РФ в марте замедлился до 4,2% - Минэкономразвития

29 апреля. FINMARKET.RU - РостРФ в марте 2024 года, по оценке, составил 4,2% в годовом сравнении после повышения на 7,6% в феврале (оценка уточнена с 7,7%) и 4,8% в январе (оценка уточнена с 4,6%), говорится в опубликованном в субботу обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Замедление годовой динамики роста ВВП в марте было ожидаемым и объясняется скачком в феврале за счет лишнего високосного дня.

За 1-й квартал 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,4%.

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в марте составил 0,1% по сравнению с февралем.

"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,2% г/г после 7,6% г/г в феврале, к уровню двухлетней давности рост в марте 4,0%. С исключением сезонного и календарного факторов темп роста ВВП в марте составил 0,1%, как и месяцем ранее. По итогам I квартала 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 5,4% г/г", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2023 году составил 3,6%.

На этой неделе и Минэкономразвития, и ЦБ РФ пересмотрели свои прогнозы по ВВП в текущем году в сторону повышения. Так, министерство экономики улучшило ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3% (при этом прогноз роста ВВП РФ на 2025 год Минэкономразвития оставило прежним - 2,3%), ЦБ - до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% (прогноз на 2025 год также остался неизменным - 1,0-2,0%).

На текущий момент самую оптимистичную оценку динамики российского ВВП в этом году дал Международный валютный фонд (МВФ): в середине апреля он повысил ожидания до 3,2% с прогнозировавшихся в январе 2,6%. МВФ также улучшил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.