ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 апреля в размере 94,0922 руб., евро - 100,5316 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 100,5316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,29 коп.

19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 94,0922 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,20 коп.

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В Москве за последние 13 лет отреставрировано около 800 произведений монументального искусства, памятников и скульптур, в июле завершатся работы по реставрации памятников Циолковскому и Жуковскому, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "За последние 13 лет в Москве... "За последние 13 лет в Москве... читать дальше

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По программе комплексного развития территорий в Северном административном округе на месте участков с недостроями появятся современные объекты - жилье, школы, детские сады, спорткомплексы, а также деловая недвижимость. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить программу инвестиционных рыбных квот на другие рыбохозяйственные бассейны, помимо Дальневосточного и Северного, и включить в нее строительство малотоннажных судов. "Правительству Российской Федерации... "Правительству Российской Федерации... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июля 2024 года представить предложения по созданию агробиржи со странами БРИКС. "Представить предложения по созданию биржи для проведения организованных торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в... читать дальше

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Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2024 года увеличились на 2,3% - до $57 млрд 372,8 млн на 31 марта текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе ГНФАР. "Увеличение активов в 2023 году произошло за счет того, что доходы бюджета... читать дальше

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Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза, она составит 5 млн т, будет действовать до 30 июня, сообщает сайт кабинета министров. Соответствующее постановление подписано премьер-министром... читать дальше

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Правительство РФ расширило перечень парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, подпадающей под действие 35-процентной импортной пошлины, а также список стран, продукция из которых подпадает под ограничения. Соответствующие изменения в постановление N2240... читать дальше

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Медианное вознаграждение глав крупнейших американских компаний в 2023 году увеличилось на 11,4%, до рекордных $23,7 млн, согласно исследованию консалтинговой компании Equilar. При этом на вознаграждение в виде акций пришлось $15,3 млн, или 64,6% суммы. При этом на вознаграждение в виде акций пришлось $15,3 млн, или 64,6% суммы. Equilar... Equilar... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе-феврале 2024 года составила 129,7 тыс. человек, сообщила вчера сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).. За январь-февраль 2023 года естественная убыль населения равнялась... читать дальше

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Правительство РФ в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из недружественных стран. Как сообщается в пресс-релизе Минпромторга, пошлина увеличивается с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр. "Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера... "Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера... читать дальше

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Темпы роста российской экономики в текущем году ожидаются на уровне 2023 года, когда ВВП страны прибавил 3,6%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Оно традиционно проходит в рамках... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 93,4409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63997,261 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 205,028 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,66 коп. и составил 12,874 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8045 руб., максимальный - 12,968 руб. Было заключено 55764 сделки. Объем торгов составил 107677,04... Минимальный курс юаня составил 12,8045 руб., максимальный - 12,968 руб. Было заключено 55764 сделки. Объем торгов составил 107677,04...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,97 коп. и составил 93,404 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,905 руб., максимальный - 94,02 руб. Было заключено 22980 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,905 руб., максимальный - 94,02 руб. Было заключено 22980 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 92,41 коп. и составил 99,544 руб. Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,1525 руб. Было заключено 6998 сделок. Объем торгов составил 25236,11 млн... Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,1525 руб. Было заключено 6998 сделок. Объем торгов составил 25236,11 млн...

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