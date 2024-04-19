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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 апреля в размере 94,0922 руб., евро - 100,5316 руб.
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19 апреля 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 апреля в размере 94,0922 руб., евро - 100,5316 руб.

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19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 94,0922 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,20 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 100,5316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,29 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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